U de Chile está a un paso de blindar a dos pilares del plantel de Fernando Gago. Los Azules alcanzaron un acuerdo total con Matías Zaldivia y Maximiliano Guerrero para extender sus contratos, en una doble operación que se transformó en prioridad de la gerencia deportiva del Romántico Viajero.

Las renovaciones llegan en un momento clave para el club. Ambos futbolistas terminaban contrato en diciembre de 2026 y se transformaban en agentes libres si no se cerraban los nuevos acuerdos antes de fin de junio.

¿Qué falta para concretar las renovaciones de Matías Zaldivia y Maximiliano Guerrero en U de Chile

Solo falta la firma para asegurar las renovaciones de Matías Zaldivia y Maximiliano Guerrero, según dio a conocer el periodista Marcelo Díaz . El acuerdo económico está y también por los años, por lo que resta sellar conversaciones que se vienen produciendo hace meses.

En el caso de Zaldivia se tratará seguramente de su último gran contrato dado que busca retirarse en el elenco universitario. Además, su idea es no condicionar su continuidad algún factor de rendimiento de minutos jugados o partidos.

Por el lado de Guerrero la idea es asegurarlo en caso de un posible traspaso al extranjero, que es para lo que proyecta el club con el jugador, pese a que éste ha bajado su rendimiento durante esta temporada desde la partida del DT Gustavo Álvarez.

Los posibles fichajes de U de Chile

Ya con la idea de Paulo Díaz más lejos ahora se estudia el arribo de su hermano Nicolás, quien milita en Puebla de México. Ese un futbolista que puede actuar como central y lateral izquierdo, lo que puede ayudar en caso de que parta Felipe Salomoni.

Lo de Felipe Mora se ve posible para fin de año, por lo que ahora solo queda la posibilidad de recuperar a Octavio Riviero. Otras búsquedas serán en los lugares de extremo derecho e izquierdo.