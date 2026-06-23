Datos Clave El diagnóstico oficial: Fabián Hormazábal sufrió un desgarro en el muslo derecho tras el último partido de la primera rueda de la Liga de Primera. Tiempo de baja: El lateral derecho estará alejado de las canchas entre tres a cuatro semanas, perdiéndose prácticamente todo el certamen copero. El Plan B: Ante la emergencia técnica, Nicolás Fernández tomaría la camiseta estelar para cubrir la banda diestra en los próximos compromisos.

La alegría por la contundente victoria ante Santiago Wanderers en el debut de la Copa Chile duró muy poco al interior de Universidad de Chile. En medio de la delicada situación de salud que atraviesa el técnico Fernando Gago (aún en recuperación clínica tras sufrir un problema cardíaco), el plantel estudiantil sigue sumando bajas sensibles de cara al exigente calendario que cierra este primer semestre. La enfermería laica, que ya tiene a figuras de la talla de Matías Zaldivia, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas en rehabilitación, acaba de recibir a un nuevo titular indiscutido: Fabián Hormazábal.

¿Qué lesión tiene Fabián Hormazábal y cuánto tiempo será baja?

La alerta se encendió cuando el lateral no apareció en la convocatoria para el estreno copero ante los porteños. Según la información revelada por el portal especializado Emisora Bullanguera, el defensor arrastraba molestias desde la victoria frente a O’Higgins (duelo que cerró la primera rueda del campeonato) y los exámenes arrojaron el peor escenario.

El exjugador del cuadro rancagüino sufrió un doloroso desgarro en el muslo derecho. Esta lesión muscular lo obliga a detener por completo las cargas físicas, fijando un plazo de recuperación estimado de tres a cuatro semanas.

De esta forma, Hormazábal queda totalmente descartado para la presente llave copera. El objetivo principal del cuerpo médico del “Romántico Viajero” es llevar su rehabilitación con extrema cautela para evitar recaídas y tenerlo de regreso en óptimas condiciones recién para el arranque de la segunda rueda del Campeonato Nacional, agendada para el fin de semana del 25 y 26 de julio, cuando la U visite a Audax Italiano.

Los partidos que se pierde Fabián Hormazábal en la U de Chile

La baja de Hormazábal representa un tremendo problema táctico. Aunque el lateral había experimentado una baja en su rendimiento individual en comparación a temporadas anteriores, seguía siendo una pieza fija y de absoluta confianza en el esquema azul.

Ahora, la responsabilidad recaería íntegramente en los hombros de Nicolás Fernández, quien deberá aprovechar este mes como titular para adueñarse de la banda derecha y demostrar que es una alternativa sólida.

Para dimensionar el impacto de esta lesión en el calendario de Universidad de Chile, este es el detalle de los encuentros en los que Hormazábal no estará disponible:

Fecha Programada Competición Partido Condición 24 de junio Copa Chile La Calera vs. U de Chile Visita (Sin público) 28 de junio Copa Chile U. de Chile vs San Felipe Local 1 de julio Copa Chile U de Chile vs La Calera Local 5 de julio Copa Chile Santiago Wanderers vs U de Chile Visita

Con el plantel al límite físico y la presión de seguir avanzando, el “León” buscará rearmar sus piezas este mismo miércoles a las 19:30 horas en el sintético del Nicolás Chahuán Nazar, un reducto donde en la presente temporada aún no saben de victorias.

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