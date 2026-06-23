Datos Clave Cartelera decisiva: La programación de este martes 23 de junio incluye los duelos clave de Portugal vs. Uzbekistán, Inglaterra vs. Ghana, Panamá vs. Croacia y Colombia vs. RD Congo. Misión clasificación: Colombia timbrará de forma matemática su boleto a los dieciseisavos de final si consigue derrotar al combinado africano en Guadalajara. Leyenda absoluta: Lionel Messi anotó un doblete ante Austria, llegó a 18 goles en Copas del Mundo y se transformó en el máximo goleador histórico del torneo en solitario, superando la marca de Miroslav Klose.

El Mundial 2026 baja la cortina de la segunda fecha de la fase de grupos este martes 23 de junio con una electrizante cartelera de cuatro compromisos que definirán el rumbo de las zonas K y L. Las acciones en las sedes norteamericanas arrancarán a las 13:00 horas con el cruce entre Portugal y Uzbekistán en Houston por el Grupo K, dando paso a las 16:00 horas al choque de alta tensión entre Inglaterra y Ghana en Boston por el Grupo L. Posteriormente, la actividad se trasladará a Toronto a las 19:00 horas con Panamá desafiando a Croacia, cerrando la jornada en horario estelar a las 22:00 horas cuando la selección de Colombia enfrente a la República Democrática del Congo en Guadalajara.

Esta jornada asume una trascendencia estratégica total para las escuadras del Reino Unido y el continente sudamericano, dado que los triunfos proyectados para hoy significarían la clasificación matemática a la ronda de dieciseisavos de final. El foco de atención regional estará depositado sobre la escuadra cafetera comandada por Néstor Lorenzo, que tras un brillante estreno busca asegurar su permanencia en el cuadro de honor. Asimismo, artilleros de la talla mundial de Harry Kane y Cristiano Ronaldo saltan al terreno de juego con la ambición de prenderse de forma definitiva en la encarnizada carrera por la Bota de Oro.

Los partidos de este martes se disputarán bajo el impacto de un lunes verdaderamente memorable, donde la historia del fútbol internacional fue reescrita por las máximas superestrellas de la disciplina. El planeta entero sigue conmocionado ante la descomunal exhibición de vigencia de Lionel Messi con Argentina, además de la contundencia de Kylian Mbappé y Erling Haaland con sus respectivas selecciones, un panorama de alta competencia que añade una enorme presión de protagonismo a las potencias europeas y americanas que cierran la fecha.



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