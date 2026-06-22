Panamá enfrenta a Croacia este martes 23 de junio en el Estadio Toronto (BMO Field), desde las 19:00 horas de Chile, por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. Ese mismo día, más temprano, Inglaterra y Ghana definen el liderato de la zona en Boston.

Es una final anticipada. Los dos llegan golpeados tras caer en el estreno: Panamá perdió 1-0 ante Ghana con un gol agónico en el descuento, pese a competir de igual a igual, y Croacia cayó 4-2 frente a Inglaterra mostrando reacción ofensiva pero pagando caro sus errores defensivos. Una nueva derrota dejaría a cualquiera de los dos prácticamente eliminado.

Croacia llega como favorita por jerarquía. El equipo de Zlatko Dalic sigue apoyándose en su eterno Luka Modric, que a sus 40 años disputa su quinto Mundial, y en nombres de peso como Ivan Perisic y Mateo Kovacic. El subcampeón de Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022 sabe que no puede permitirse otro tropiezo.

Panamá, en cambio, persigue la primera victoria mundialista de su historia. Los Canaleros de Thomas Christiansen dejaron una buena imagen ante Ghana y confían en su orden y en las transiciones rápidas, con Ismael Díaz y José Fajardo como cartas ofensivas, para dar el golpe ante un grande.

¿Qué canal transmite Panamá vs Croacia EN VIVO?

El partido del Grupo L del Mundial 2026 será transmitido por TV abierta, TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta: Chilevisión y Chilevisión 4K

TV de pago: DSports+ Plus 613/1613 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan Panamá vs Croacia?

Panamá vs Croacia se juega este martes 23 de junio a las 19:00 horas de Chile.

Fecha: Martes 23 de junio de 2026

Hora: 19:00 horas de Chile

Estadio: Toronto (BMO Field)

El duelo corresponde a la segunda fecha del Grupo L de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver Panamá vs Croacia ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Chilevisión Web

Paramount+

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente. En el caso de Chilevisión Web, la señal estará disponible por la plataforma digital del canal.

¿Dónde ver GRATIS Panamá vs Croacia?

Panamá vs Croacia tendrá transmisión gratuita por Chilevisión.

El partido se podrá ver sin costo por: Chilevisión y Chilevisión Web

Además, estará disponible por señales y plataformas de pago como DSports+ Plus, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo L del Mundial 2026?

El Grupo L del Mundial 2026 está integrado por Inglaterra, Ghana, Croacia y Panamá.