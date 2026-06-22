Colombia enfrenta a República Democrática del Congo este martes 23 de junio en el Estadio Guadalajara (Estadio Akron), desde las 22:00 horas de Chile, por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. El mismo día, más temprano, Portugal y Uzbekistán abren la jornada de la zona en Houston.

Los dos llegan entonados tras un buen estreno. Colombia cumplió con los pronósticos y venció 3-1 a Uzbekistán, con Luis Díaz como gran figura, en un equipo que también tuvo a James Rodríguez en la conducción. La Tricolor de Néstor Lorenzo es líder parcial y sabe que un triunfo la dejaría muy cerca de los dieciseisavos de final.

RD Congo, en cambio, protagonizó una de las grandes sorpresas de la primera fecha: rescató un 1-1 ante Portugal con un gol agónico de Yoane Wissa, que se convirtió en el primer jugador en anotar para su país en una Copa del Mundo. Los Leopardos de Sébastien Desabre, que regresaron al torneo tras más de medio siglo, se apoyan en su orden, su físico y su velocidad para ir por un nuevo batacazo.

¿Qué canal transmite Colombia vs RD Congo EN VIVO?

El partido del Grupo K del Mundial 2026 será transmitido por TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan Colombia vs RD Congo?

Colombia vs RD Congo se juega este martes 23 de junio a las 22:00 horas de Chile.

Fecha: Martes 23 de junio de 2026

Hora: 22:00 horas de Chile

Estadio: Guadalajara (Estadio Akron)

El duelo corresponde a la segunda fecha del Grupo K de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver Colombia vs RD Congo ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente.

¿Dónde ver GRATIS Colombia vs RD Congo?

Colombia vs RD Congo no contará con transmisión por TV abierta en Chile, por lo que no estará disponible de forma gratuita. El partido solo se podrá ver por señales y plataformas de pago: DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo K del Mundial 2026?

El Grupo K del Mundial 2026 está integrado por Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia.