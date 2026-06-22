Francia e Irak se miden este lunes 22 de junio a las 17:00 Chile en el Philadelphia Stadium por la Fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026. Les Bleus llegan con 3 puntos y la posibilidad de sellar su clasificación a los dieciseisavos de final con una fecha de anticipación.

Una victoria en Philadelphia los instalaría como líderes del grupo y dejaría a Irak prácticamente eliminado. El árbitro del partido es el estadounidense Drew Fisher, con el francés Stephane De Almeida en el VAR. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Francia vs Irak, minuto a minuto

La previa del Francia vs Irak

Francia debutó con una victoria 3-1 ante Senegal que tuvo dos caras bien definidas. En el primer tiempo los galos fueron apáticos, imprecisos y sin ideas, al punto que el DT Didier Deschamps tuvo que intervenir en el vestuario. La respuesta en el segundo tiempo fue contundente: Kylian Mbappé se puso el equipo al hombro con un doblete —uno de los mejores goles del torneo hasta ahora— y Francia mostró la diferencia de calidad individual que la convierte en favorita al título. Para este partido, Deschamps estudia rotar a algunos titulares para administrar el desgaste físico de cara a la Fase Final. Los que tienen más chances de descansar son Adrien Rabiot y Ousmane Dembélé, mientras que Désiré Doué —quien mostró chispazos de calidad ante Senegal— podría ganar más minutos desde el arranque. Si Francia gana este partido y Noruega no pierde ante Senegal, los franceses pasarán como primeros del Grupo I con una fecha de anticipación.

Irak, conducido por el australiano Graham Arnold, sufrió una derrota durísima: 4-1 ante Noruega con una actuación estelar de Erling Haaland, que marcó dos goles y generó los otros dos. El equipo iraquí mostró una fragilidad defensiva preocupante que Francia seguramente intentará aprovechar desde los primeros minutos. Arnold, sin embargo, no cambia su apuesta: los Leones de la Mesopotamia saben que ante Francia deben arriesgar y atacar, porque un planteamiento defensivo los condena de todas formas. La gran duda es si el ariete Ali Al Hamadi del Aston Villa —quien descontó ante Noruega— estará desde el inicio o si Arnold apuesta por Aymen Hussein como referente del área. Para Irak, el único camino es ganar y esperar un tropiezo de Noruega o Senegal en la Fecha 3.

Formaciones de Francia vs Irak

Formación de Francia:

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé; Bradley Barcola, Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Formación de Irak:

Ahmed Basil; Ali Hussein, Zaid Tahseen, Akam Hashim y Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al Ammari, Zidane Iqbal y Zaid Ismael; Aymen Hussein y Ahmed Qasem. DT: Graham Arnold.

¿Dónde ver Francia vs Irak en vivo?

El duelo entre Francia e Irak se disputará este lunes 22 de junio a las 17:00 horas de Chile en el Philadelphia Stadium, Filadelfia. El árbitro del partido es el estadounidense Drew Fisher. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+.