Inglaterra enfrenta a Ghana este martes 23 de junio en el Estadio Boston (Gillette Stadium) de Foxborough, desde las 16:00 horas de Chile, por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. Ese mismo día, más tarde, Croacia y Panamá completan la jornada en Toronto.

Los dos llegan lanzados tras ganar en el debut. Inglaterra confirmó su candidatura con un contundente 4-2 sobre Croacia, con doblete de Harry Kane y goles de Jude Bellingham y Marcus Rashford, aunque dejó dudas atrás al recibir dos goles. El equipo de Thomas Tuchel, finalista de la última Eurocopa, persigue una copa que a Inglaterra se le niega desde 1966 y quiere encaminar la clasificación cuanto antes.

Ghana, en tanto, dio el primer golpe con un agónico 1-0 ante Panamá, definido por Caleb Yirenkyi en el cuarto minuto de descuento. Las Estrellas Negras, dirigidas por el experimentado Carlos Queiroz, disputan su quinto Mundial y se apoyan en su orden defensivo y en la velocidad de figuras como Antoine Semenyo e Iñaki Williams para incomodar al favorito. Como el partido se juega en Estados Unidos, Queiroz podrá contar con Thomas Partey, ausente en el estreno.

¿Qué canal transmite Inglaterra vs Ghana EN VIVO?

El partido del Grupo L del Mundial 2026 será transmitido por TV abierta, TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta: Chilevisión y Chilevisión 4K

TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN

¿A qué hora juegan Inglaterra vs Ghana?

Inglaterra vs Ghana se juega este martes 23 de junio a las 16:00 horas de Chile.

Fecha: Martes 23 de junio de 2026

Hora: 16:00 horas de Chile

Estadio: Boston (Gillette Stadium)

El duelo corresponde a la segunda fecha del Grupo L de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver Inglaterra vs Ghana ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Chilevisión Web

Paramount+

Disney+ Premium

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente. En el caso de Chilevisión Web, la señal estará disponible por la plataforma digital del canal.

¿Dónde ver GRATIS Inglaterra vs Ghana?

Inglaterra vs Ghana tendrá transmisión gratuita por Chilevisión.

El partido se podrá ver sin costo por: Chilevisión y Chilevisión Web

Además, estará disponible por señales y plataformas de pago como DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, Disney+ Premium y DAZN.

¿Cómo está el Grupo L del Mundial 2026?

El Grupo L del Mundial 2026 está integrado por Inglaterra, Ghana, Croacia y Panamá.