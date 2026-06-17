Inglaterra y Croacia abren la Fecha 1 del Grupo L delMundial 2026 este miércoles 17 de junio en el Dallas Stadium. El duelo es la joya de la fase de grupos de esta jornada: los Tres Leones, liderados por Harry Kane y Jude Bellingham, buscan borrar décadas de frustraciones mundialistas bajo el mando de Thomas Tuchel.

Mientras, Croacia despide una generación histórica con Luka Modrić como capitán en lo que podría ser su último partido en una Copa del Mundo. El árbitro designado es el francés Clément Turpin, con la mexicana Sandra Ramírez en el VAR. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Inglaterra vs Croacia, minuto a minuto

La previa del Inglaterra vs Croacia

Inglaterra, conducida por el DT alemán Thomas Tuchel, en su primer Mundial al mando de los Three Lions, llega en buena forma. Los ingleses se prepararon con dos victorias en amistosos: 1-0 ante Nueva Zelanda y 3-0 ante Costa Rica, confirmando una plantilla de altísimo nivel. Declan Rice, Jude Bellingham y Harry Kane son las armas letales de los ingleses para buscar su segundo mundial. La gran duda es si Tuchel apostará por Bellingham como interior o como mediapunta clásico.

Croacia, dirigida por el eterno Zlatko Dalić, llega a este Mundial en plena transición generacional: derrota 2-0 ante Bélgica y victoria 2-1 ante Eslovenia en los amistosos previos grafican un equipo que convive entre el talento emergente y las leyendas en el ocaso. Luka Modrić (40 años) sigue siendo titular y capitán. La columna vertebral la refuerzan Mateo Kovačić y Joško Gvardiol, la gran figura en ascenso del equipo. Para Croacia, este partido tiene un peso emocional especial: es posiblemente el último Mundial de la generación que los llevó a ser subcampeones en Rusia 2018 y terceros en Qatar 2022.

Formaciones de Inglaterra vs Croacia

Formación de Inglaterra :

Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Probable formación de Croacia:

Dominik Livakovic; Josip Sutalo, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol; Josip Stanisic, Luka Modric, Petar Sucic, Ivan Perisic; Martin Baturina, Petar Musa y Mario Pasalic. DT: Zlatko Dalić.

¿Dónde ver Inglaterra vs Croacia en vivo?

El duelo entre Inglaterra y Croacia se disputará este miércoles 17 de junio a las 16:00 horas de Chile en el Dallas Stadium, Dallas. Para Chile, el partido puede seguirse en Chilevisión, DSports y en streaming a través de DGO.