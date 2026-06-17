Universidad Católica trabaja con miras a su debut en la Copa Chile. Eso sí, los cruzados miran de reojo el mercado de pases, donde esperan sumar algunos nombres para potenciar su plantel.

Sin embargo, la dirigencia tiene otra preocupación: la continuidad de Daniel Garnero. El DT finaliza su vínculo a fin de año y si bien reconoció que está cómodo en la precordillera, aseguró que su continuidad dependerá de los resultados.

¿Qué dijo Garnero sobre su continuidad en U Católica?

Este miércoles el director técnico de la UC acudió a conferencia de prensa, donde entre otras cosas, fue consultado sobre su continuidad al mando del primer equipo. Sin embargo, prefirió no ahondar en el tema.

“Tenemos seis meses por delante muy exigentes. Lo único que tengo en mente es armar el mejor equipo para el fin de semana y luego viajar el martes”, dijo de entrada.

“No me puedo desenfocar. Estoy muy cómodo, pero esto es fútbol, los resultados cambian. No tengo tiempo para pensar en eso”, agregó.

¿Cómo ve Garnero el debut de U Católica en la Copa Chile?

Por otro lado, Garnero anticipó el estreno de Universidad Católica en la Copa Chile, donde se medirá a Deportes Copiapó en su primer partido en la fase de grupos. “Estamos haciendo una muy buena semana de trabajo, el plantel está muy bien y estamos con ganas de arrancar este torneo”, señaló.

Eso sí, advirtió sobre el césped sintético del Luis Valenzuela Hermosilla, estadio donde debutarán. “Tengo comentarios de que la cancha no es de las más agradables, Zuqui y otros muchachos vienen de alguna inactividad larga y vamos a ser un poco más cuidadosos con ellos, pero el resto está con muchas ganas”, agregó.

Por último, se refirió a la opción de sumar jugadores en el mercado invernal. “Si quieres un jugador que venga y juegue, seguramente tiene que ser extranjero y hay problemas con el cupo. Además, le tiene que interesar la oferta. Chile no es una plaza que deslumbre, es complicado llegarle a los jugadores, pero cuando conocen el lugar, después no se quieren ir. Convencerlos no es tan sencillo. Después está la parte económica. No es tan sencillo. Estamos viendo, buscando lo mejor posible. Si no se da, estamos conformes con el plantel que armamos a comienzos de año”, sentenció.