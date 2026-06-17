Datos Clave Acuerdo total: El atacante extendió su vínculo con la institución estudiantil por tres años más, quedando ligado a San Carlos de Apoquindo hasta el final de la temporada 2027. Aporte fundamental: El talento de la cantera suma dos goles en la presente campaña y es la gran carta del equipo para cumplir con la exigencia de los minutos Sub-21. El contexto: La firma se concreta en un momento de tensión para la dirigencia, que intenta evitar a toda costa el desmantelamiento del plantel antes de los octavos de final del certamen continental.

Universidad Católica cerró la primera rueda con una goleada y un nivel altísimo, pero el receso mundialista trajo consigo un temor latente en la precordillera: el riesgo inminente de perder piezas fundamentales de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata. Con sondeos acechando a figuras consolidadas del plantel, la dirigencia de Cruzados decidió no perder un solo segundo y comenzó a blindar sus cimientos. Tras asegurar la extensión de Fernando Zuqui, el club acaba de abrochar la renovación total de su gran proyecto a futuro: el talentoso delantero Juan Francisco Rossel.

¿Hasta cuándo renovó Juan Francisco Rossel en Universidad Católica?

Las negociaciones que se venían gestando hace un par de semanas finalmente llegaron a buen puerto. El futbolista de 20 años, que firmó su primer contrato profesional en diciembre de 2022 cuando apenas tenía 17, terminaba su vínculo original a fines de este año. Sin embargo, su enorme proyección apuró los trámites.

Según reveló el periodista Jorge Cubillos en TNT Sports, ambas partes alcanzaron un acuerdo total de forma anticipada. De esta manera, con un movimiento estratégico pensando a largo plazo, el ariete estampó su firma para quedar ligado al cuadro estudiantil hasta fines de la temporada 2027.

Esta extensión es un tremendo respiro para el cuerpo técnico. Rossel no solo aporta desequilibrio ofensivo, sino que es una pieza estructural en el armado del equipo de la Franja. Durante la vigente campaña, el ariete ha disputado 13 enfrentamientos (aportando dos goles y una asistencia) y se transformó en el tercer futbolista que más aporta en la regla juvenil, acumulando 212 vitales minutos Sub-21 en la Liga de Primera.

Esta decisión se alinea a la perfección con la política institucional de Cruzados: amarrar con holgura los contratos de sus canteranos con mayor proyección, garantizando así futuros réditos económicos si el jugador da el salto definitivo al exterior.

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El plan de la UC para evitar el desmantelamiento antes de la Libertadores

El blindaje de Rossel y Zuqui es el primer paso de un plan mayor en San Carlos de Apoquindo: llegar intactos al duelo del 11 de agosto contra Estudiantes en Argentina.

Actualmente, las oficinas de Cruzados están en alerta máxima. Las grandes actuaciones en la fase de grupos despertaron el apetito de mercados internacionales. Nombres clave en el esquema titular de Daniel Garnero, como Justo Giani (buscado desde su país natal), Clemente Montes (sondeado en Sudamérica y Europa) y Matías Palavecino (tentado por el Querétaro de México), podrían recibir ofertas formales en las próximas semanas.

Aunque desde la cúpula directiva aseguran que la intención es no vender a nadie para pelear tanto el Campeonato Nacional como la Copa Libertadores, saben que ante ofertas millonarias las posturas pueden cambiar. Por ahora, aseguran a sus joyas jóvenes mientras cruzan los dedos para que sus referentes no armen las maletas.

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