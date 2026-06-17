Datos Clave Lo que dijo: Fernando Gago negó haberse comunicado con los jugadores de Boca vinculados a la U. Los apuntados: Desde Argentina relacionaron a Lucas Janson y Camilo Rey Domenech con la U. El perfil: Gago quiere jugadores con personalidad y sentido de pertenencia para el segundo semestre.

Fernando Gago puso paños fríos a los primeros rumores de refuerzos en Universidad de Chile. Con la ventana de invierno recién abierta, desde Argentina vincularon a los azules con dos jugadores de Boca Juniors, club que el técnico conoce a la perfección, pero en conferencia de prensa el propio entrenador se encargó de aclarar la situación.

Los apuntados eran Lucas Janson, extremo izquierdo de 31 años, y Camilo Rey Domenech, volante de 20 que debutó bajo el mando de Gago en el Xeneize. Ambos llegan con poco rodaje y figuran entre los prescindibles del actual DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, lo que explica por qué sus nombres cruzaron la cordillera. Sin embargo, el adiestrador fue tajante al ser consultado en el CDA: “No me comuniqué con ninguno de los dos jugadores”.

¿Qué dijo Gago de los refuerzos de Boca?

Más allá de descartar contactos, Gago evitó cerrar puertas en el mercado. “Con respecto a la posiciones, es lo que vengo repitiendo, habrá muchas posibilidades de mercado que quizás no analizamos al día de hoy”, planteó. El técnico también adelantó que habrá movimiento en el plantel: “Habrá salidas, jugadores, algunos que el técnico no quiere que sigan”.

¿Qué tipo de jugadores busca Gago?

El perfil lo tiene claro: “Queremos jugadores con personalidad, que sepan que esta camiseta apunta a un título, competir y tener sentido de pertenencia. Creo mucho en eso, en el sentimiento de la gente que llena el estadio y el jugador debe demostrar dentro del campo y contagiar”, expuso.

Y dejó la puerta abierta en cuanto a los tiempos: “Independiente del futbolista en sí, cuantos mejores jugadas y nivel tenga puede ser posibilidades ahora o en diciembre”.

De esta manera, Fernando Gago bajó las expectativas sobre los nombres que llegaron desde el otro lado de la cordillera, aunque dejó en claro que Universidad de Chile se moverá en el mercado para apuntalar un plantel que necesita dar un salto en la segunda rueda.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Los azules tendrán su partido pendiente con O’Higgins este jueves 18 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.