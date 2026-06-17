Datos Clave El apuntado: El mediocampista de 20 años sumó apenas 75 minutos en el último torneo con Boca Juniors y es el principal anhelo del estratega laico para este mercado invernal. Físico en tela de juicio: Pese a sus buenas condiciones técnicas, la baja estatura del jugador genera serias dudas sobre su capacidad para adueñarse de un puesto tan friccionado en el fútbol chileno. Dardos cruzados: Las críticas no solo apuntaron al futbolista, sino que también cuestionaron duramente el prestigio y el historial del actual director técnico azul en Argentina.

Universidad de Chile ya comenzó a planificar el segundo semestre de la temporada 2026 y, en las últimas horas, un nombre irrumpió con fuerza en el radar del Centro Deportivo Azul. Se trata de Camilo Rey Domenech, joven volante de contención formado en Boca Juniors, quien asoma como la gran obsesión de Fernando Gago para potenciar el mediocampo. No obstante, mientras la dirigencia azul evalúa opciones, desde Argentina ya se instalaron las primeras voces de alerta respecto a la viabilidad de la operación. El reconocido e histórico periodista argentino Alejandro Fabbri analizó con pinzas esta posible incorporación y lanzó una mirada sumamente crítica, destrozando las falencias físicas del juvenil y cuestionando los antecedentes del estratega laico.

¿Por qué Fabbri liquidó a Rey Domenech como refuerzo de la U de Chile?

En conversación exclusiva con el portal Bolavip, Fabbri no se guardó nada al momento de evaluar al mediocampista de 20 años. Para el comunicador, el jugador posee un interesante manejo del balón, pero carece del tonelaje, la estatura y el recorrido necesario para asumir la responsabilidad en un equipo que urge de resultados inmediatos.

“Es un chico de Boca, número cinco (volante de corte), petiso, no tiene más de cinco partidos en Primera. Es demasiado petiso, es como Cubas, viste, el cinco que era de Boca que está en la Selección Paraguaya. Vos no podés jugar un Mundial con un enano jugando de número cinco, es imposible”, disparó sin filtro el analista al citado medio.

Fabbri profundizó en la inexperiencia del volante, advirtiendo el riesgo que tomaría Azul Azul: “Es un pibe que maneja bien la pelota, es chico, es muy joven y no tiene experiencia. No está para ser el cinco de la U… Sería una apuesta. Tiene buenas condiciones, pero sería una apuesta. Hay que ver con quién juega al lado, quién lo ayuda… pero da ventaja con el físico, es un físico chico”.

Para rematar el análisis de su inactividad en Argentina (apenas sumó 75 minutos en el último torneo), el comunicador recordó: “Platense lo quiso el año pasado para traerlo de suplente y el pibe se quería quedar en Boca un año más. Pero bueno, no tuvo ninguna chance en Boca y se quedó sin jugar… Así que le viene bien salir, pero es como demasiado fuerte que vaya a la U de Chile, me parece, en este momento”, sentenció.

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El dardo a Fernando Gago y su “devoción” de 5 años por el jugador

La dureza de Fabbri no se limitó al jugador. Al saber que Fernando Gago fue quien lo hizo debutar profesionalmente en Boca Juniors y que ahora pide su llegada al CDA, el periodista aprovechó de repasar el historial del entrenador.

“Me dicen que lo hizo debutar Gago en Boca en su momento… Es un técnico muy raro, Gago, muy raro. No le ha ido bien acá, en ningún lado. Bueno, no sé por qué lo contrataron, la verdad, no entiendo, qué querés que te diga”, fustigó. Además, añadió sobre su pasado: “Tiene el prestigio supuesto de que era un buen jugador y no mucho más, en Racing. Sí, en Racing funcionó un ratito, en Boca un poco. Tendría que tener muy buenos jugadores para poder funcionar. En Racing ganaba y perdía”.

Pese a las brutales críticas desde el otro lado de la cordillera, Gago mantiene una fe ciega en el mediocampista. El DT laico ya había manifestado su admiración por Rey Domenech en enero de 2025, tras hacerlo debutar ante Juventude por Copa Argentina.

“Yo a Camilo lo vengo siguiendo hace cinco años. Tengo un seguimiento de él desde que empecé a ser entrenador”, confesó Gago en su momento, elogiando su superación tras varias lesiones. “Tiene una personalidad extraordinaria, condiciones muy buenas para jugar al fútbol y una naturalidad que llama la atención”, aseguró el hoy DT azul.

Por ahora, a la espera de definiciones tras la llegada del nuevo técnico Rodolfo Arruabarrena a Boca Juniors, el futuro del “enano” que divide opiniones sigue en suspenso.

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