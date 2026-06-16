Datos Clave Interés: Según el periodista Marcelo González de Cadena Xeneize, Gago quiere a Camilo Rey Domenech en la U de Chile. Conocimiento previo: El DT de la U conoce al volante de 20 años, quien debutó profesionalmente bajo sus órdenes. Números: En Boca Juniors ha disputado 9 partidos, siete de ellos lo hizo con Gago en la banca.

Fernando Gago quiere reforzar el mediocampo de Universidad de Chile con un jugador que conoce de primera mano. Según reveló Marcelo González, director de Cadena Xeneize, el técnico apunta a Camilo Rey Domenech, volante central de 20 años surgido en las inferiores de Boca Juniors, quien figura en la lista de prescindibles del nuevo DT boquense, Rodolfo Arruabarrena.

“A Rey Domenech lo quiere Gago para la U de Chile. Con él debutó en primera división. Comenzará la pretemporada con el Vasco Arruabarrena este jueves”, reportó González en su cuenta de X.

¿Quién es Camilo Rey Domenech?

Rey Domenech es un volante central de 20 años nacido en Pilar que hizo su debut profesional en Boca Juniors bajo las órdenes de Gago. Con el actual técnico de la U disputó 7 de los 9 partidos que lleva en primera división, acumulando 438 minutos. Los otros dos los disputó con Claudio Úbeda, quien quedó a cargo del club tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

El jugador comenzará la pretemporada con Arruabarrena, pero su situación en el plantel es incierta: figura entre los prescindibles del nuevo DT, lo que abre la puerta para que Boca escuche ofertas por el mediocampista.

¿Por qué Gago quiere a Rey Domenech en la U de Chile?

El técnico de la U lleva varias pruebas en la zona de volantes durante la temporada. Lucas Romero llegó como refuerzo estrella a inicios de año pero acumula apenas 276 minutos, situación que llevó a Gago a apostar por Lucas Barrera, joven formado en Universidad Católica que llegó a las juveniles del Romántico Viajero por gestión de Gustavo Canales.

El conocimiento previo de Gago sobre Rey Domenech es un factor diferenciador respecto a otras opciones de mercado: el técnico sabe cómo rinde el jugador, qué posición ocupa en su esquema y cómo se adapta a un vestuario. Eso reduce el margen de error en una contratación para el segundo semestre, donde la U buscará acortar distancias con Colo Colo en el Campeonato Nacional y competir en la Copa Chile.