Datos Clave Mea culpa azul: Marcelo Morales reconoció el bajo rendimiento de la U y asumió la responsabilidad del plantel. El presente: La U está a 15 puntos de Colo Colo y juega el jueves su pendiente ante O’Higgins. Situación contractual: Morales está a préstamo hasta diciembre y dijo que le gustaría quedarse.

Marcelo Morales dio la cara por el mal momento de Universidad de Chile. En conferencia de prensa, el lateral izquierdo realizó una potente autocrítica por el flojo rendimiento del equipo, que marcha a 15 puntos del líder Colo Colo y que este jueves 18 de junio disputará ante O’Higgins el único partido pendiente de la primera rueda del Campeonato Nacional.

El presente azul ha encendido las críticas hacia el técnico Fernando Gago, y el defensa no esquivó la responsabilidad. “Hemos sido bastante irregulares, hemos tenido rendimientos muy bajos como plantel e individualmente. Nosotros somos los principales responsables, somos los que tenemos que dar la cara”, afirmó.

¿Qué dijo Morales sobre el mal momento?

El formado en la U fue tajante con el sentir del plantel: “La verdad es que no se han dado los resultados. Estamos un poco frustrados porque estamos al debe con la hinchada y con nosotros mismos“, añadió. Pese a la amplia distancia con Colo Colo, el lateral no tiró la toalla en la pelea por el título: “Este club siempre es candidato al campeonato. Queda una segunda rueda completa. Mientras haya chance, la vamos a pelear”.

¿Qué dijo Morales sobre su futuro?

El otro tema fue su continuidad. Morales llegó a préstamo desde el New York Red Bulls hasta diciembre de este año y deberá volver al club estadounidense si la U no ejerce la opción de compra. El zurdo, que tuvo poca continuidad en su paso por la MLS, recuperó minutos y confianza en su regreso, y dejó clara su postura: “Me siento con mucha confianza con mis compañeros y con el club que me acogió de buena manera. Ahora me enfoco en estar en la U, me quedan seis meses y a fin de año se va a ver. Me gustaría quedarme, soy hincha del club”.

De esta manera, Marcelo Morales puso el pecho en uno de los momentos más complejos de la temporada azul. El primer paso para revertir el panorama será el duelo pendiente ante O’Higgins, antes de encarar una segunda rueda en la que Universidad de Chile deberá remar de atrás si quiere meterse en la pelea grande.

¿Cuándo y a qué hora juega la U de Chile vs O’Higgins?

Azules y Celestes se enfrentarán este jueves 18 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.