México y Corea del Sur se miden este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara, desde las 21:00 horas de Chile, por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. El Tri viene de vencer 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural y ahora puede dar un paso enorme hacia los dieciseisavos de final.

Corea del Sur, en tanto, también arrancó con triunfo tras superar 2-1 a República Checa en su estreno. Con Heung-min Son como gran referente, los asiáticos llegan con confianza a un partido que puede ordenar la parte alta del grupo y dejar a uno de los dos muy cerca de la clasificación.

¿Qué canal transmite México vs Corea del Sur EN VIVO?

El partido entre México y Corea del Sur por el Mundial 2026 será transmitido por TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta:

No tendrá transmisión por TV abierta en Chile.

TV de pago:

DSports 610/1610

DIRECTV 4K

Streaming:

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan México vs Corea del Sur?

México vs Corea del Sur se juega este jueves 18 de junio a las 21:00 horas de Chile.

Fecha: Jueves 18 de junio de 2026

Jueves 18 de junio de 2026 Hora: 21:00 horas de Chile

21:00 horas de Chile Estadio: Guadalajara, México

El encuentro corresponde a la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. El árbitro designado para dirigir el partido será Gustavo Tejera.

¿Dónde ver México vs Corea del Sur ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente. Además, DSports transmitirá el compromiso por sus señales 610 y 1610, junto a DIRECTV 4K.

¿Dónde ver GRATIS México vs Corea del Sur?

México vs Corea del Sur no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

El partido se podrá ver por señales y plataformas de pago como DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. Además, podrás seguir la cobertura online en AlAireLibre.cl.

Formación de México vs Corea del Sur

México: Raúl Rangel; Israel Reyes, Luis Chávez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Erik Lira, Brian Gutiérrez; Álvaro Fidalgo, Santiago Giménez y Julián Quiñones.

DT: Javier Aguirre.

México llega con el impulso de su triunfo inicial y con varias cartas ofensivas para sostener la presión en campo rival. Santiago Giménez y Julián Quiñones aparecen como referencias de ataque, mientras que Edson Álvarez puede ser clave para equilibrar el mediocampo.

Corea del Sur: Jo Hyeon-woo; Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Jung Seung-hyun, Lee Myung-jae; Hwang In-beom, Lee Kang-in, Hwang Hee-chan; Son Heung-min, Cho Gue-sung y Jeong Woo-yeong.

DT: Myung-bo Hong.

Corea del Sur apostará por su velocidad y por la jerarquía de Son Heung-min, la gran figura del equipo. Kim Min-jae será el líder defensivo, mientras que Lee Kang-in y Hwang Hee-chan pueden darle desequilibrio a una selección que ya mostró capacidad para competir bajo presión.

¿Cómo llegan México vs Corea del Sur al Mundial 2026?

México llega a este partido con el ánimo arriba después de vencer 2-0 a Sudáfrica en el debut. El equipo de Javier Aguirre respondió en el estreno, aprovechó la localía y quedó bien perfilado en el Grupo A.

El escenario ahora es claro: si vuelve a ganar, el Tri quedará prácticamente encaminado a la siguiente fase. Un empate tampoco sería un mal resultado, pero obligaría a definir la clasificación en la última fecha ante República Checa.

Corea del Sur también llega con tres puntos después de imponerse 2-1 a Chequia en Guadalajara. El equipo asiático tuvo un debut exigente, pero logró sacar adelante un partido clave para meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares.

Los surcoreanos venían de una preparación irregular, con triunfos ante El Salvador y Trinidad y Tobago, pero también con derrotas ante Austria y Costa de Marfil. Aun así, el inicio mundialista les dio aire y ahora buscarán dar otro golpe ante el anfitrión.

¿Cómo está el Grupo A del Mundial 2026?

El Grupo A del Mundial 2026 está integrado por México, República de Corea, República Checa y Sudáfrica.

Ranking – World Cup Grp. A – 2026/2026 # Team Pts P W D L Diff GF GA 1 México México 3 1 1 0 0 2 2 0 2 Corea del Sur Corea del Sur 3 1 1 0 0 0 2 1 3 Chequia Chequia 0 1 0 0 1 -3 1 2 4 Sudáfrica Sudáfrica 0 1 0 0 1 -4 0 2

México y Corea del Sur llegan como líderes de la zona después de ganar en la primera fecha. El vencedor de este partido quedará muy cerca de asegurar su paso a los dieciseisavos de final, mientras que el perdedor deberá mirar con más cuidado la última jornada.

¿Cuál es el historial entre México y Corea del Sur en Mundiales?

México y Corea del Sur se han enfrentado dos veces en Copas del Mundo, con dos triunfos para el Tri.

El primer cruce fue en Francia 1998, cuando México derrotó 3-1 a Corea del Sur por la fase de grupos. El segundo antecedente mundialista llegó en Rusia 2018, donde los mexicanos volvieron a ganar, esta vez por 2-1.

El registro reciente también suma un amistoso disputado en Nashville en septiembre de 2025, que terminó 2-2. Aquella vez, México rescató el empate en los descuentos, en un partido donde Raúl Jiménez y Santiago Giménez marcaron para el Tri, mientras que Son Heung-min volvió a mostrar su peso en el ataque coreano.