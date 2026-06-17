Datos Clave Qué pasó: Elye Wahi fue detenido por la policía francesa el 29 de mayo por un presunto amaño. La investigación: Indagan si forzó una tarjeta amarilla en un Niza vs Metz con apuestas sospechosas. Estado actual: No hay acusación formal y Wahi fue titular ante Ecuador en el Mundial.

el jugador Elye Wahi llegó al Mundial 2026 con una causa abierta en su contra. El delantero de 23 años de la selección de Costa de Marfil, titular en el debut ante Ecuador, fue detenido por la policía francesa el 29 de mayo, menos de dos semanas antes del inicio del torneo, bajo sospecha de estar implicado en un esquema de manipulación de resultados.

La información fue revelada por el periodista Jacob Whitehead, del portal The Athletic, que confirmó que el atacante es el principal foco de una investigación en curso. Las autoridades buscan determinar si Wahi, cuando jugaba cedido en el Niza, forzó deliberadamente una tarjeta amarilla en un duelo ante el Metz el pasado 17 de mayo.

¿Por qué detuvieron a Elye Wahi?

La investigación cobró fuerza después de que la Liga de Fútbol Profesional francesa detectara patrones de apuestas inusuales en el partido entre el Niza y el Metz, centradas justamente en la posibilidad de que Wahi recibiera una amarilla. El delantero fue amonestado en el minuto 35 de ese encuentro, lo que derivó en una suspensión. Su detención llegó el 29 de mayo, minutos después de marcar dos goles ante el Saint-Étienne en la victoria que aseguró la permanencia del Niza en la Ligue 1.

El jugador de Costa de Marfil ante Ecuador / ©Icon Sport.

¿En qué situación está Wahi ahora?

Por ahora, sin acusación formal. Según declaraciones de la Fiscalía de Marsella a The Athletic, el jugador fue puesto en libertad tras ser interrogado bajo custodia, aunque la investigación sigue activa por sospechas de fraude organizado, corrupción deportiva, receptación y blanqueo de capitales. Pese a todo, Wahi viajó a Estados Unidos, fue titular en el triunfo por 1-0 de Costa de Marfil ante Ecuador en Filadelfia e incluso estrelló un balón en el travesaño. Su próximo desafío será el sábado en Toronto ante Alemania.

Hasta el momento, ni la FIFA ni la Federación de Costa de Marfil han aclarado si conocían la situación antes de que el jugador saltara a la cancha ante Ecuador. Nacido en Francia y exjuvenil de ese país, Wahi optó por jugar con Costa de Marfil en marzo y arrastra una carrera de fichajes millonarios por Montpellier, Lens, Marsella y Eintracht Frankfurt.