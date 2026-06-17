Suiza y Bosnia y Herzegovina se miden este jueves 18 de junio en el Estadio Los Ángeles, desde las 15:00 horas de Chile, por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026. El partido asoma como una oportunidad enorme para despegar en una zona donde todos comenzaron igualados.

El cuadro helvético viene de empatar 1-1 ante Qatar en un partido que dominó durante largos pasajes, pero que terminó dejando escapar en los descuentos. Bosnia, en tanto, rescató un punto ante Canadá y llega con la sensación de que puede competir en un grupo abierto, donde una victoria puede cambiarlo todo.

¿Qué canal transmite Suiza vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO?

El partido entre Suiza y Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026 será transmitido por TV abierta, TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta:

ChileVisión

ChileVisión 4K

TV de pago:

DSports 610/1610

DIRECTV 4K

Streaming:

DGO

Amazon Prime Video

ChileVisión Web

Paramount+

Disney+ Premium

DAZN

Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Suiza vs Bosnia y Herzegovina?

Suiza vs Bosnia y Herzegovina se juega este jueves 18 de junio a las 15:00 horas de Chile.

Fecha: Jueves 18 de junio de 2026

Jueves 18 de junio de 2026 Hora: 15:00 horas de Chile

15:00 horas de Chile Estadio: Los Ángeles, Estados Unidos

El encuentro corresponde a la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026. El árbitro designado para el partido será João Pedro Silva Pinheiro.

¿Dónde ver Suiza vs Bosnia y Herzegovina ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

ChileVisión Web

Paramount+

Disney+ Premium

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente. En el caso de ChileVisión Web, la señal estará disponible por la plataforma digital del canal.

¿Dónde ver GRATIS Suiza vs Bosnia y Herzegovina?

Suiza vs Bosnia y Herzegovina tendrá transmisión gratuita por ChileVisión.

El partido se podrá ver sin costo por:

ChileVisión

ChileVisión Web

Además, estará disponible por señales y plataformas de pago como DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, Disney+ Premium y DAZN.

Formación de Suiza vs Bosnia y Herzegovina

Suiza: Gregor Kobel; Ricardo Rodríguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Silvan Widmer; Granit Xhaka, Remo Freuler, Denis Zakaria; Ruben Vargas, Breel Embolo y Zeki Amdouni.

DT: Murat Yakin.

Suiza buscará corregir la falta de contundencia que le costó caro ante Catar. Embolo viene de marcar en el debut, mientras que Xhaka y Akanji aparecen como piezas centrales para darle control, salida limpia y jerarquía al equipo.

Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nikola Katić; Benjamin Tahirović, Bašić, Ermedin Demirović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević y Jovo Lukić.

DT: Sergej Barbarez.

Bosnia llega con una estructura más física y solidaria, apoyada en una defensa que respondió bien ante Canadá. Jovo Lukić fue clave en el estreno y puede volver a ser una amenaza para una Suiza que no quiere repetir errores.

¿Cómo llegan Suiza vs Bosnia y Herzegovina al Mundial 2026?

Suiza llega con bronca después del empate 1-1 ante Qatar. El equipo de Murat Yakin dominó, generó mucho y tuvo la ventaja, pero terminó sufriendo un gol agónico que le impidió arrancar el Mundial 2026 con una victoria.

El desafío helvético será convertir en goles todo lo que produce. Breel Embolo anotó de penal en el debut, Dan Ndoye mostró profundidad por la banda y Manuel Akanji volvió a ser un punto de seguridad desde el fondo. El problema estuvo en la definición, una deuda que puede pesar en una zona tan apretada.

Bosnia y Herzegovina, en tanto, viene de igualar 1-1 ante Canadá en un partido exigente. El equipo de Sergej Barbarez encontró el gol temprano con Jovo Lukić y luego sostuvo el resultado con orden, sacrificio y una defensa muy aplicada.

Los bosnios acumulan una racha marcada por empates, pero también por competitividad. Después de dejar en el camino a Gales e Italia por penales en la ruta clasificatoria, llegan a este partido con la sensación de que pueden discutir el grupo si logran sumar nuevamente.

¿Cómo está el Grupo B del Mundial 2026?

El Grupo B del Mundial 2026 está integrado por Suiza, Canadá, Qatar y Bosnia y Herzegovina.

Ranking – World Cup Grp. B – 2026/2026 # Team Pts P W D L Diff GF GA 1 Suiza Suiza 1 1 0 1 0 -1 1 1 2 Canadá Canadá 1 1 0 1 0 -1 1 1 3 Catar Catar 1 1 0 1 0 -1 1 1 4 Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 1 1 0 1 0 -1 1 1

El panorama del grupo quedó completamente abierto tras la primera fecha. Todos llegan con un punto, por lo que una victoria en Los Ángeles puede dejar a Suiza o Bosnia muy cerca de encaminar la clasificación a los dieciseisavos de final.

¿Cuál es el historial entre Suiza y Bosnia y Herzegovina en Mundiales?

El último antecedente entre ambas selecciones fue el 29 de marzo de 2016, en un amistoso jugado en Zúrich. Bosnia se impuso 2-0 con goles de Edin Džeko y Miralem Pjanić, este último con un tiro libre que quedó en el recuerdo.

Ahora el cruce tendrá un contexto mucho más pesado. Suiza necesita transformar su dominio en puntos, mientras que Bosnia busca confirmar que puede pelear el Grupo B después de su empate ante Canadá.