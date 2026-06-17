Datos Clave El origen del conflicto: El artillero arriesgaba un duro castigo tras criticar fuertemente al árbitro Nicolás Gamboa (“siempre que nos toca, nos caga”), luego de la eliminación alba en la Copa de la Liga. Tiempo extra: Tras la última sesión, el Tribunal de Disciplina decidió otorgar una semana más de plazo para que las partes formulen observaciones sobre los antecedentes presentados. Vía libre temporal: La postergación del fallo, sumado a que las eventuales sanciones solo aplican en la Liga de Primera, le permite al atacante estar totalmente disponible para el inminente debut en Copa Chile.

La tensión era total en el Estadio Monumental. Este martes debía conocerse el destino disciplinario de Javier Correa, quien enfrentaba la posibilidad de recibir una durísima sanción tras sus incendiarias declaraciones contra el juez Nicolás Gamboa. El Sindicato de Árbitros exigía un castigo ejemplificador de hasta 10 fechas de suspensión para el delantero de Colo Colo. Sin embargo, en un sorpresivo giro de los acontecimientos en la sede de la ANFP en Quilín, la defensa del “Cacique” logró ganar una batalla clave, aplazando la resolución y manteniendo vivo el suspenso sobre el futuro de su principal carta ofensiva.

¿Por qué el Tribunal de Disciplina postergó el castigo a Javier Correa?

La audiencia de este martes en el Tribunal de Disciplina enfrentó los argumentos de ambas partes. Pese a que se esperaba un veredicto inmediato, los jueces decidieron poner la situación en pausa.

El motivo de esta determinación lo reveló el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado: “Para el próximo martes quedó la resolución del caso Javier Correa por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP. ¿Motivo? Se le dio más plazo a las partes para que formulen observaciones a lo expuesto en la audiencia”.

Esta extensión de tiempo es vista como una pequeña victoria en Macul. La dirigencia de Blanco y Negro apuesta fuerte a la atenuante de las disculpas públicas que ofreció Correa mediante un video, reconociendo que habló “en caliente”. En Colo Colo esperan que este acto de arrepentimiento, sumado al precedente de Marcelo Díaz (quien no recibió sanción en 2024 tras acusar un “robo” arbitral), sea suficiente para rebajar drásticamente o incluso anular el castigo solicitado por los colegiados.

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La buena noticia para Colo Colo: Correa podrá jugar Copa Chile

Mientras la incertidumbre sobre cuántas fechas de suspensión recibirá se mantiene por una semana más, Fernando Ortiz y su cuerpo técnico pueden sonreír por un detalle no menor del reglamento.

En caso de que Javier Correa reciba un castigo por parte del Tribunal, la sanción solo deberá cumplirse en partidos de la Liga de Primera (torneo organizado por la ANFP). Esto significa que el artillero cordobés no tendrá ningún impedimento legal para disputar la Copa Chile (organizada por la Federación de Fútbol de Chile).

De esta manera, el goleador albo asoma como titular indiscutido para el debut copero del Cacique, programado para este sábado 20 de junio a las 17:30 horas frente a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura. Una oportunidad ideal para que el delantero hable en la cancha mientras su club lo defiende en los tribunales.

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