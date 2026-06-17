República Checa y Sudáfrica se miden este jueves 18 de junio en el Estadio de Atlanta, desde las 12:00 horas de Chile, por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. El partido aparece como una final anticipada para dos selecciones que comenzaron con derrotas y no tienen margen para otro tropiezo.

Chequia cayó 2-1 ante Corea del Sur en su estreno, mientras que Sudáfrica perdió 2-0 frente a México en el partido inaugural. Con ese escenario, ambos llegan obligados a sumar para seguir con vida en una zona donde México y los surcoreanos tomaron ventaja desde la primera jornada.

¿Qué canal transmite República Checa vs Sudáfrica EN VIVO?

El partido entre República Checa y Sudáfrica por el Mundial 2026 será transmitido por TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta:

No tendrá transmisión por TV abierta en Chile.

TV de pago:

DSports 610/1610

DIRECTV 4K

Streaming:

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan República Checa vs Sudáfrica?

República Checa vs Sudáfrica se juega este jueves 18 de junio a las 12:00 horas de Chile.

Fecha: Jueves 18 de junio de 2026

Jueves 18 de junio de 2026 Hora: 12:00 horas de Chile

12:00 horas de Chile Estadio: Atlanta, Estados Unidos

El encuentro corresponde a la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 y puede marcar el futuro de ambas selecciones en la Copa del Mundo.

¿Dónde ver República Checa vs Sudáfrica ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente. Además, DSports transmitirá el compromiso por sus señales 610 y 1610, junto a DIRECTV 4K.

¿Dónde ver GRATIS República Checa vs Sudáfrica?

República Checa vs Sudáfrica no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

El partido se podrá ver por señales y plataformas de pago como DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. Además, podrás seguir la cobertura online en AlAireLibre.cl.

Formación de República Checa vs Sudáfrica

República Checa: Matej Kovář; Vladimir Coufal, Robin Hranac, Tomas Holes, Ladislav Krejci, Jaroslav Zeleny; Tomas Soucek, Filip Sojka; Adam Hlozek, Lukáš Provod y Patrik Schick.

DT: Miroslav Koubek.

Chequia necesita recuperar solidez después del golpe inicial ante Corea del Sur. Soucek será clave en el mediocampo, mientras que Schick aparece nuevamente como la referencia ofensiva para sostener las opciones europeas.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Thalente Mbatha, Teboho Mokoena; Oswin Appollis, Jayden Adams, Relebohile Mofokeng; Lyle Foster.

DT: Hugo Broos.

Sudáfrica buscará corregir lo mostrado ante México, donde le costó sostenerse en campo rival. La velocidad de Mofokeng, la conducción de Mokoena y la presencia de Foster serán piezas clave para intentar golpear a Chequia.

¿Cómo llegan República Checa vs Sudáfrica al Mundial 2026?

República Checa llega a este partido con la urgencia de reaccionar. El equipo europeo venía de una buena racha previa, con triunfos ante Guatemala y Kosovo, además de haber logrado su clasificación por la vía de los playoffs, pero el estreno mundialista le dejó poco margen.

La derrota 2-1 ante Corea del Sur golpeó a un equipo que sabe que otra caída puede dejarlo muy comprometido en la pelea por avanzar. Por eso, el duelo en Atlanta aparece como una prueba de carácter para una selección que regresó al Mundial después de 20 años.

Sudáfrica, en tanto, también quedó contra la pared tras perder 2-0 ante México en el debut. El equipo de Hugo Broos no pudo sostener el ritmo del anfitrión y ahora necesita puntuar para llegar con vida a la última fecha del grupo.

Los Bafana Bafana venían de una preparación con resultados mixtos: vencieron 1-0 a Jamaica, empataron con Nicaragua y antes habían enfrentado dos veces a Panamá. En Atlanta deberán mostrar una versión más agresiva si quieren seguir compitiendo en el Mundial 2026.

¿Cómo está el Grupo A del Mundial 2026?

El Grupo A del Mundial 2026 está integrado por México, República de Corea, República Checa y Sudáfrica.

Ranking – World Cup Grp. A – 2026/2026 # Team Pts P W D L Diff GF GA 1 México México 3 1 1 0 0 2 2 0 2 Corea del Sur Corea del Sur 3 1 1 0 0 0 2 1 3 Chequia Chequia 0 1 0 0 1 -3 1 2 4 Sudáfrica Sudáfrica 0 1 0 0 1 -4 0 2

La tabla deja a República Checa y Sudáfrica en una posición incómoda. Los dos necesitan ganar para meterse nuevamente en la pelea, porque un empate los dejaría dependiendo demasiado de la última fecha y una derrota podría condenarlos antes de tiempo.

¿Cuál es el historial entre República Checa y Sudáfrica en Mundiales?

República Checa y Sudáfrica nunca se han enfrentado en una Copa del Mundo.

El único antecedente registrado entre ambas selecciones fue en 1997, cuando empataron 2-2 en el Estadio Internacional Rey Fahd de Riad. Ese cruce no fue mundialista, pero marca el único cara a cara previo antes del duelo que tendrán en Atlanta.

Esta vez el contexto será mucho más pesado: los dos llegan sin puntos, con derrotas en el debut y con la obligación de ganar para seguir con opciones reales en el Grupo A del Mundial 2026.