La fase de grupos del Mundial 2026 concluye su primera jornada de competencia con una nutrida cartelera para este miércoles 17 de junio, abriendo los fuegos de los Grupos K y L. La actividad comenzará al mediodía con el duelo entre la selección de Portugal y la República Democrática del Congo en Houston. Posteriormente, Inglaterra y Croacia revivirán en Dallas la semifinal de Rusia 2018 a las 16:00 horas, seguidos por el cruce entre Ghana y Panamá en Toronto (19:00 horas), para cerrar la noche en Ciudad de México con el esperado debut de Colombia enfrentando a Uzbekistán.
Esta jornada aterriza con las revoluciones a tope luego de un martes histórico que sacudió para siempre los libros de récords de la Copa del Mundo. La expectación por ver a los grandes candidatos estuvo a la altura, entregando una lluvia de goles liderada por actuaciones legendarias que reescribieron las estadísticas del balompié internacional, confirmando que las superestrellas llegaron a Norteamérica en su mejor versión.
El hito más rutilante se vivió en Kansas City, donde la vigente campeona del mundo aplastó a Argelia con un Lionel Messi superlativo que, tras despacharse un triplete, igualó la mítica marca de Miroslav Klose en la tabla de artilleros. A la par, atacantes de la talla de Kylian Mbappé y Erling Haaland no quisieron quedarse atrás en la fiesta, anotando sendos dobletes para sellar triunfos contundentes en sus respectivos debuts mundialistas y dejar la vara altísima para los combinados que saltan hoy a la cancha.
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