Datos Clave Cartelera estelar: Hoy se disputan cuatro encuentros que bajan el telón de la primera jornada: Portugal vs. RD Congo, Inglaterra vs. Croacia, Ghana vs. Panamá y Colombia vs. Uzbekistán. Récord absoluto: Lionel Messi anotó un triplete en la victoria de Argentina e igualó a Miroslav Klose (16) como máximo goleador en toda la historia de las Copas del Mundo. Se completa la primera fecha: La fase de grupos del Mundial 2026 concluye su primera jornada.

La fase de grupos del Mundial 2026 concluye su primera jornada de competencia con una nutrida cartelera para este miércoles 17 de junio, abriendo los fuegos de los Grupos K y L. La actividad comenzará al mediodía con el duelo entre la selección de Portugal y la República Democrática del Congo en Houston. Posteriormente, Inglaterra y Croacia revivirán en Dallas la semifinal de Rusia 2018 a las 16:00 horas, seguidos por el cruce entre Ghana y Panamá en Toronto (19:00 horas), para cerrar la noche en Ciudad de México con el esperado debut de Colombia enfrentando a Uzbekistán.

Esta jornada aterriza con las revoluciones a tope luego de un martes histórico que sacudió para siempre los libros de récords de la Copa del Mundo. La expectación por ver a los grandes candidatos estuvo a la altura, entregando una lluvia de goles liderada por actuaciones legendarias que reescribieron las estadísticas del balompié internacional, confirmando que las superestrellas llegaron a Norteamérica en su mejor versión.

El hito más rutilante se vivió en Kansas City, donde la vigente campeona del mundo aplastó a Argelia con un Lionel Messi superlativo que, tras despacharse un triplete, igualó la mítica marca de Miroslav Klose en la tabla de artilleros. A la par, atacantes de la talla de Kylian Mbappé y Erling Haaland no quisieron quedarse atrás en la fiesta, anotando sendos dobletes para sellar triunfos contundentes en sus respectivos debuts mundialistas y dejar la vara altísima para los combinados que saltan hoy a la cancha.



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