¡Otro récord alcanzado por Lionel Messi! El argentino alcanzó los 16 goles del alemán Miroslav Klose y quedó junto a él como máximo goleador de la historia de los Mundiales, teniendo al menos dos partidos más para superar la marca, sumando un nuevo argumento a quienes lo consideran el mejor jugador de todos los tiempos.

Messi llegó a este número después de hacerle un triplete a Argelia en la victoria de Argentina por 3-0 en el estreno del Mundial 2026, dando cuenta de que está muy vigente, y que puede aumentar este registro en el resto de la cita planetaria en Norteamérica.

¿Quiénes son los máximos goleadores de la historia de los Mundiales?

Esta es la tabla histórica actualizada de los máximos goleadores en las Copas del Mundo, considerando los partidos disputados en el Mundial 2026:

1. Lionel Messi (Argentina) : 16 goles en 26 partidos

: 16 goles en 26 partidos 1. Miroslav Klose (Alemania) : 16 goles en 24 partidos

: 16 goles en 24 partidos 3. Ronaldo Nazário (Brasil) : 15 goles en 19 partidos

: 15 goles en 19 partidos 4. Gerd Müller (Alemania) : 14 goles en 13 partidos

: 14 goles en 13 partidos 4. Kylian Mbappé (Francia) : 14 goles en 13 partidos

: 14 goles en 13 partidos 6. Just Fontaine (Francia) : 13 goles en 6 partidos

: 13 goles en 6 partidos 7. Pelé (Brasil) : 12 goles en 14 partidos

: 12 goles en 14 partidos 8. Sándor Kocsis (Hungría) : 11 goles en 5 partidos

: 11 goles en 5 partidos 8. Jürgen Klinsmann (Alemania) : 11 goles en 17 partidos

: 11 goles en 17 partidos 10. Gary Lineker (Inglaterra): 10 goles en 12 partidos

Junto a Lineker en el décimo lugar aparecen otros históricos con 10 goles: Gabriel Batistuta (Argentina), Teófilo Cubillas (Perú), Thomas Müller (Alemania), Grzegorz Lato (Polonia) y Helmut Rahn (Alemania).

Messi y Mbappé en la pelea por ser el máximo goleador de los Mundiales

Los de Lionel Messi es histórico, pero en el Mundial 2026 tiene un hueso duro de roer en esta competición: Kylian Mbappé. El francés tiene 14 tantos tras su doblete a Senegal y no quiere perderle pisada en esta lucha.

Ambos tienen por lo bajo dos partidos más en esta competición, pero se espera que lleguen a instancias finales, por lo que tendremos seguramente números más históricos y a ambos en lo más alto de este escalafón, dejando abajo a las leyendas históricas de Mundiales anteriores.