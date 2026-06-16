Datos Clave Alcanzó a Klose: Messi llegó a 16 goles en Mundiales, al igual que el alemán Primer hat-trick: Hizo 3 goles a Argelia, siendo un inédito triplete para él en citas planetarias Lucha con Mbappé: Ambos seguirán peleando por este honor en el Mundial 2026

Lionel Messi volvió a escribir su nombre en la historia de los Mundiales. El capitán de Argentina marcó un hat-trick en el debut de la Albiceleste ante Argelia por el Grupo J del Mundial 2026, y con tres goles igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de las Copas del Mundo con 16 tantos.

La Pulga, de 39 años y disputando su sexta cita planetaria, comandó la goleada por 3-0 sobre el conjunto africano en Kansas City. Con su actuación, el rosarino no solo le da el triunfo al vigente campeón del mundo, sino que alcanzó una marca que durante años pareció inalcanzable y quedó a un solo gol de convertirse en el artillero absoluto del torneo en todos los tiempos.

Los goles de Messi en el Argentina vs Argelia por el Mundial 2026

Lionel Messi abrió la cuenta a los 16 minutos de juego con un golazo, tras haber tenido un tanto anulado previamente por posición adelantada. En el complemento, el capitán de Argentina estiró la ventaja al minuto 59, aprovechando un rebote que dejó el arquero Luca Zidane luego de un remate de Alexis Mac Allister.

El cierre de la goleada llegó cerca del minuto 75, cuando el rosarino marcó el 3-0 definitivo con un zurdazo desde fuera del área, sellando así su tripletey desatando la celebración de los hinchas argentinos en Kansas City. Tras esto, fue reemplazado por Lionel Scaloni, desatando la ovación en los asistentes.

¿Cómo queda la tabla de máximos goleadores de los Mundiales?

El hat-trick de Messi ante Argelia reordenó la tabla histórica de goleadores de las Copas del Mundo. El líder trasandino igualó al alemán Miroslav Klose, quien estableció el récord entre 2002 y 2014.

Así queda el podio histórico de goleadores en la historia de los Mundiales:

Lionel Messi (Argentina): 16 goles

(Argentina): 16 goles Miroslav Klose (Alemania): 16 goles

(Alemania): 16 goles Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles

(Brasil): 15 goles Gerd Müller (Alemania): 14 goles

(Alemania): 14 goles Kylian Mbappé (Francia): 14 goles*

*Mbappé también está disputando el Mundial 2026 y puede subir en la tabla de goleadores, luchando por la cima con Messi.