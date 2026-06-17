Canadá y Qatar se miden este jueves 18 de junio en el Estadio BC Place de Vancouver, desde las 18:00 horas de Chile, por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026. El anfitrión llega con la necesidad de aprovechar la localía después de igualar 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en su debut.
Qatar, en tanto, también viene de empatar 1-1 en el estreno, aunque su resultado tuvo otro sabor: rescató un punto ante Suiza con un gol agónico y dejó completamente abierto un grupo donde los cuatro equipos comenzaron con una unidad. Por eso, una victoria en Vancouver puede mover fuerte la tabla.
¿Qué canal transmite Canadá vs Qatar EN VIVO?
El partido entre Canadá y Qatar por el Mundial 2026 será transmitido por TV abierta, TV de pago y plataformas de streaming en Chile.
TV abierta:
ChileVisión
ChileVisión 4K
TV de pago:
DSports 610/1610
DIRECTV 4K
Streaming:
DGO
Amazon Prime Video
ChileVisión Web
Paramount+
DAZN
Cobertura online: AlAireLibre.cl
¿A qué hora juegan Canadá vs Qatar?
Canadá vs Qatar se juega este jueves 18 de junio a las 18:00 horas de Chile.
- Fecha: Jueves 18 de junio de 2026
- Hora: 18:00 horas de Chile
- Estadio: BC Place, Vancouver, Canadá
El encuentro corresponde a la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026 y será el segundo partido de Canadá como coanfitrión en la Copa del Mundo.
¿Dónde ver Canadá vs Qatar ONLINE por streaming?
El partido estará disponible por varias plataformas digitales.
DGO
Amazon Prime Video
ChileVisión Web
Paramount+
DAZN
Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente. En el caso de ChileVisión Web, la señal estará disponible por la plataforma digital del canal.
¿Dónde ver GRATIS Canadá vs Qatar?
Canadá vs Qatar tendrá transmisión gratuita por ChileVisión.
El partido se podrá ver sin costo por:
ChileVisión
ChileVisión Web
Además, estará disponible por señales y plataformas de pago como DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.
Formación de Canadá vs Qatar
Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Stephen Eustáquio, Ismaël Koné, Jonathan Osorio; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin.
DT: Jesse Marsch.
Canadá apostará por su generación más potente, con Alphonso Davies como gran carta por la banda y una delantera de peso con Jonathan David y Cyle Larin. El anfitrión necesita transformar su empuje en una victoria que lo deje bien parado en el Grupo B.
Qatar: Meshaal Barsham; Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Tarek Salman, Ahmed Suhail; Assim Madibo, Abdulaziz Hatem, Hassan Al Haydos; Akram Afif, Almoez Ali y Ahmed Al Ganehi.
Qatar intentará sostener la confianza que le dio el empate ante Suiza. Akram Afif y Almoez Ali aparecen como las principales amenazas ofensivas de un equipo que buscará competir con orden y aprovechar los espacios que deje Canadá.
¿Cómo llegan Canadá vs Qatar al Mundial 2026?
Canadá llega con una mezcla de ilusión y presión. En su debut empató 1-1 ante Bosnia y Herzegovina, un resultado que lo mantiene vivo, pero que también le exige dar un paso más en su segundo partido como coanfitrión.
El equipo de Jesse Marsch tiene nombres para atacar con velocidad y jerarquía. Davies, David, Larin, Buchanan y Eustáquio sostienen una base que ilusiona a todo un país, pero ahora necesita sumar de a tres para no llegar condicionado a la última fecha del grupo.
Qatar, por su parte, viene de igualar 1-1 ante Suiza en un partido donde resistió buena parte del trámite y terminó encontrando premio en el final. El resultado le dio su primer punto en esta fase y le permite mirar el duelo ante Canadá con otra energía.
La selección asiática sigue intentando consolidar el desarrollo iniciado en los últimos años. Ante el anfitrión tendrá una prueba de carácter: competir fuera de casa, sostener el ritmo físico canadiense y aprovechar la calidad de sus hombres ofensivos.
¿Cómo está el Grupo B del Mundial 2026?
El Grupo B del Mundial 2026 está integrado por Suiza, Canadá, Qatar y Bosnia y Herzegovina.
|Ranking – World Cup Grp. B – 2026/2026
|#
|Team
|Pts
|P
|W
|D
|L
|Diff
|GF
|GA
|
1
|Suiza
|1
|1
|0
|1
|0
|-1
|1
|1
|
2
|Canadá
|1
|1
|0
|1
|0
|-1
|1
|1
|
3
|Catar
|1
|1
|0
|1
|0
|-1
|1
|1
|
4
|Bosnia y Herzegovina
|1
|1
|0
|1
|0
|-1
|1
|1
El grupo quedó completamente abierto tras una primera fecha con dos empates. Canadá necesita aprovechar la localía para dar el salto, mientras que Qatar sabe que una victoria lo dejaría en una posición inesperadamente fuerte de cara al cierre de la fase.
¿Cuál es el historial entre Canadá y Qatar en Mundiales?
Canadá y Qatar nunca se han enfrentado en una Copa del Mundo.
El único antecedente reciente entre ambos fue un amistoso jugado el 23 de septiembre de 2022 en Viena, donde Canadá ganó 2-0 con goles de Cyle Larin y Jonathan David en los primeros minutos del partido.
Ahora el cruce tendrá otro peso. Canadá jugará en casa y con la obligación de ganar, mientras que Qatar buscará sostener el impulso de su empate ante Suiza para seguir vivo en el Grupo B del Mundial 2026.
- Lineups
Crepeau
Johnston
De
Fougerolles
Cornelius
Laryea
Buchanan
Kone
Eustaquio
Ahmed
David
Larin
- Entrenador
-
0Jesse Marsch
- Dudosos
-
19Alphonso Davies
Abunada
Al
Oui
Miguel
Khoukhi
Elamin
Gaber
Fathi
Laye
Junior
Abdurisag
Afif
- Entrenador
-
0Julen Lopetegui