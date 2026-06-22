Datos Clave El escándalo: El DT de Cabo Verde acusó a la selección uruguaya de romper el Fair Play en la jugada que significó el gol del empate agónico. Críticas lapidarias: Los principales medios charrúas destrozaron el nivel del equipo, tildándolo de “anárquico” y de ser una “sucursal del infierno”. Al borde del abismo: Uruguay suma apenas 2 puntos y se jugará la vida ante España en la última fecha del Grupo H.

Lo que en los papeles previos se perfilaba como el partido del despegue definitivo para la Celeste en el Mundial 2026, terminó transformándose en una verdadera pesadilla. El Uruguay de Marcelo Bielsa no logró descifrar el cerrojo de Cabo Verde y terminó rescatando un sufrido empate 2-2 en el Hard Rock Stadium de Miami, un resultado que deja al equipo colgando de un hilo y sumergido en una polémica de proporciones internacionales.

La polémica que encendió el Mundial: ¿”Viveza” o falta de ética?

El malestar por el pálido nivel futbolístico pasó a un segundo plano cuando estalló la polémica que hoy da la vuelta al mundo. Tras el pitazo final, el técnico de Cabo Verde, Bubista, explotó de rabia por una insólita secuencia en el gol del empate transitorio de Uruguay, acusando directamente a la escuadra sudamericana de faltar a la ética deportiva.

En medio del partido, el delantero charrúa Federico Viñas estaba elongando a un rival acalambrado en el césped (Telmo Arcanjo). Sin embargo, al ver que la Celeste armaba un ataque prometedor, Viñas soltó bruscamente la pierna del jugador africano y corrió hacia el área para sumarse a la jugada que terminaría en el fondo de la red.

“Bielsa nos enseñó sobre fair play y nos enseñó que eso no es parte del juego. Me enojó un poco lo que hicieron. Si tienes a un jugador en el piso, un minuto o dos minutos… Yo no entiendo mucho esa ley. Pero, de todos modos, estoy bastante contento con el equipo porque demostró carácter”, afirmó. “Una vez que estás en el campo muchas ​cosas se igualan. Por muy grande que sea el rival en la escena mundial, muchas selecciones se ponen a la misma altura”, manifestó el DT.

“La sucursal del infierno”: La prensa charrúa no perdona

El nivel mostrado por los dirigidos de Bielsa agotó rápidamente la paciencia al otro lado del Río de la Plata. Los groseros errores en la última línea colmaron la paciencia de los medios más tradicionales, quienes no tuvieron piedad en sus crónicas y encendieron las alarmas ante una inminente eliminación:

El Observador: Fue el más lapidario. Tituló sin anestesia que “Uruguay fue la sucursal del infierno, el desmoronamiento de una ilusión falsa y el imperio de lo efímero”. En su desarrollo, profundizaron la crítica apuntando a que el equipo mostró “cero idea, cero fútbol y cero creación”, luciendo como un cuadro “anárquico”donde “todos querían aportar lo suyo, pero sin el auxilio de un compañero”.

Fue el más lapidario. Tituló sin anestesia que “Uruguay fue la sucursal del infierno, el desmoronamiento de una ilusión falsa y el imperio de lo efímero”. En su desarrollo, profundizaron la crítica apuntando a que el equipo mostró “cero idea, cero fútbol y cero creación”, luciendo como un cuadro “anárquico”donde “todos querían aportar lo suyo, pero sin el auxilio de un compañero”. Ovación (El País): Apuntó los dardos directamente a la retaguardia, calificando con una bajísima nota “3” a Fernando Muslera y Mathías Olivera, responsabilizándolos del “error grosero” en el segundo gol africano. Para graficar el desastre, destacaron que los únicos aprobados (con un modesto “6”) fueron Rodrigo Bentancur y Maximiliano Araújo.

Apuntó los dardos directamente a la retaguardia, calificando con una bajísima nota “3” a Fernando Muslera y Mathías Olivera, responsabilizándolos del “error grosero” en el segundo gol africano. Para graficar el desastre, destacaron que los únicos aprobados (con un modesto “6”) fueron Rodrigo Bentancur y Maximiliano Araújo. La Diaria: Catalogó la igualdad como “una deuda con su propia solidez, además de una sentencia matemática”. Sobre el desconcierto en el fondo, fueron tajantes: “Otra vez el mismo drama: una desconcentración, un gol en contra y vuelta a empezar (…) Así no se puede”, asegurando que la bicampeona del mundo quedó “mirando al abismo”.

Catalogó la igualdad como “una deuda con su propia solidez, además de una sentencia matemática”. Sobre el desconcierto en el fondo, fueron tajantes: “Otra vez el mismo drama: una desconcentración, un gol en contra y vuelta a empezar (…) Así no se puede”, asegurando que la bicampeona del mundo quedó “mirando al abismo”. LaRed21: Sentenció el rendimiento del portero histórico tildando la falla de “inaceptable”: “Muslera, a los 38 años, sigue siendo el arquero titular, pero su salida anticipada en el segundo gol es un problema que no puede repetirse”.

Ante este caótico escenario de críticas y acusaciones, Marcelo Bielsa enfrentó los micrófonos. Lejos de esquivar las balas, el “Loco” asumió la responsabilidad total del desastre táctico y de las desatenciones defensivas que tienen a Uruguay pendiendo de un hilo:

“Soy el responsable de que Uruguay no haya conseguido más puntos que 2 sobre 6 posibles (…) Los errores de organización que comete un equipo siempre son responsabilidad del conductor. Las situaciones no merecen recetas mágicas. Evidentemente pagamos muy caros esos errores y ayudaron a un equipo que tiene menos recursos que Uruguay”.

Con la presión al límite, el rosarino reconoció la urgencia del próximo y definitivo encuentro: “Cuesta muchísimo conseguir un gol, y recibir dos goles como los que recibimos ayuda a que un equipo se diga presente (…) Tenemos que jugar contra España con la necesidad y la obligación de ganar. Es un desafío muy grande para todos nosotros”.

La calculadora: ¿Qué necesita Uruguay para clasificar en el Mundial?

El panorama para la Celeste en el Grupo H es de vida o muerte. Con apenas dos puntos cosechados tras los empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde, el margen de error desapareció de cara a la jornada final que se disputará en Guadalajara.

Así quedó la dramática ecuación para los orientales:

Resultado ante España Consecuencia para Uruguay Si GANA Llega a 5 puntos y asegura su clasificación matemática a la siguiente ronda, superando a los europeos. Si EMPATA Sumará 3 puntos y quedará rezando. Dependerá obligatoriamente de que Cabo Verde y Arabia Saudita empaten su partido. Si PIERDE Quedará eliminado automáticamente del Mundial 2026, consumando un fracaso histórico en fase de grupos.



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