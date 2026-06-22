Datos Clave Salvavidas nortino: Cobresal, elenco que marcha en el 15.º lugar y pelea directamente por no descender, sigue con mucha atención el panorama del carrilero para reforzar su banda izquierda. El cortado: Cristián Riquelme no entra en los planes del entrenador Fernando Ortiz, debido a su bajo nivel en la cancha y el reciente escándalo protagonizado en su condominio. La postura dirigencial: El presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, avisó que las futuras llegadas al “Cacique” serán operaciones “quirúrgicas” y exclusivamente de jugadores con probada trayectoria.

Colo Colo acelera sus gestiones de cara a la segunda rueda del torneo nacional. El actual líder del campeonato no solo piensa en armar un plantel ultra competitivo para sostener su ventaja en la cima, sino que también en depurar un camarín que exige máximo compromiso y cero distracciones. En ese complejo escenario, el técnico Fernando Ortiz le bajó definitivamente el pulgar a un discutido defensor que, además de no convencer con su nivel futbolístico, arrastra un fresco historial de indisciplina que colmó la paciencia en Macul. Sin embargo, cuando parecía que su futuro se estancaba, apareció un inesperado interesado lejos de Santiago y agobiado por el fantasma del descenso.

¿Qué pasó con Cristián Riquelme y qué equipo busca su fichaje?

El primer jugador en hacer las maletas en el Estadio Monumental será Cristián Riquelme. El lateral izquierdo no logró aprovechar las escasas oportunidades que le brindó el “Tano” Ortiz y terminó siendo relegado al final de la fila.

Sin embargo, su bajo rendimiento no fue el único factor. La dirigencia y el cuerpo técnico tomaron nota del grave problema disciplinario que protagonizó en abril pasado, cuando fue denunciado por vecinos de su condominio por ruidos molestos y por tener invitados bañándose desnudos en la piscina del recinto. Este cúmulo de factores le cerró las puertas en Macul.

En medio de este oscuro panorama, aparece un salvavidas desde el norte. Según información revelada por el portal En Cancha, Cobresal sigue con muchísima atención la situación del zurdo. El equipo dirigido por Gustavo Huerta marcha 15.º (en zona de descenso directo) y necesita potenciar urgentemente su banda izquierda. Considerando que Riquelme tiene contrato con el Cacique hasta diciembre de 2027, la fórmula de salida apuntaría a un préstamo con opción de compra.

“Intervención quirúrgica”: La estricta condición de Aníbal Mosa para los refuerzos

Mientras el club define la partida de Riquelme, en la cúpula de Blanco y Negro ya trazaron la línea roja respecto a quiénes llegarán a reemplazar los cupos vacantes. En la antesala del duelo de Copa Chile ante Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura, el presidente Aníbal Mosa fue categórico sobre el perfil de los futuros refuerzos.

“Para llegar a Colo Colo debes tener impronta, debes tener calidad… un cierto pergamino y cierto historial” aseguró el mandamás albo, descartando de plano apuestas o jugadores sin recorrido comprobado para el segundo semestre.

Además, Mosa dejó en claro que no comprarán por comprar, advirtiendo que la billetera alba actuará con cautela. “Ustedes saben que hay tres cupos, no necesariamente nosotros estamos llamados a cubrir los tres… vamos a apuntar donde realmente nosotros podamos hacer una intervención quirúrgica, no a la loca”, sentenció el directivo, dejando entrever que el actual plantel ya tiene la jerarquía necesaria para pelear el título y que solo sumarán piezas que vengan a “ponerse la camiseta para no tapar a nadie”.

Sigue en Alairelibre.cl todas las movidas de Colo Colo en el presente mercado de fichajes.

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