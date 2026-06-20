Datos Clave Goleada: Colo Colo se impuso por 3-0 a Recoleta Debuta con triunfo: Son sus primeros tres puntos en la Copa Chile 2026 Sigue prendido: La gran figura fue Lautaro Pastrán

Colo Colo debutó con un triunfo en la Copa Chile 2026: los Albos se impusieron por 3-0 a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura y igualó a su rival de turno y a Unión Española con tres puntos en el Grupo E del torneo, pese a que sus contrincantes tienen más duelos disputados.

Los Albos tendrán una seguidilla de compromisos para ponerse al día en esta competición, mientras que los recoletanos deberán sumar valiosos puntos en sus siguientes duelos para no quedarse rezagados.

Los goles de Recoleta vs Colo Colo por la Copa Chile 2026

Pasaron apenas seis minutos antes de que Colo Colo abriera la cuenta: tremenda jugada de Lautaro Pastrán y posterior remate que provoco una gran tapada del arquero Jaime Vargas, aunque en el rebote capturó el balón Tomás Alarcón para sacar un potente disparo que se metió en el ángulo del arco de Recoleta.

El segundo se empezó a gestar en los 35′: Pastrán realiza otra gran acción personal y recibe falta penal en el área recoletana. Un minuto después Arturo Vidal se para frente al balón y ejecuta con categoría para el segundo tanto del Cacique.

El tercero llegó en los 54′ minutos, cuando Maximiliano Romero recibió falta en el área dueña de casa. El propio Romero ejecutó de forma muy sólida y aumentó la ventaja para el aceitado elenco de Fernando Ortiz en Plaza Chacabuco.

Copa – 2026 DÍA DE PARTIDO 3 Deportes Recoleta 0 3 Half Time : 0 2 Finalizado Colo Colo Tomas Alarcon 6′ Arturo Vidal 37′

Arturo Vidal 37′ Maximiliano Romero 55′ Summary 55 ‘ Colo Colo Penalti : Maximiliano Romero 37 ‘ Colo Colo Penalti : Arturo Vidal 6 ‘ Colo Colo Gol regular : Tomas Alarcon

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y Recoleta?

Colo Colo vuelve a la cancha este jueves 25 de junio a las 19:30 horas ante O’Higgins en el estadio Monumental por la Copa Chile 2026.

Recoleta, en tanto, también tendrá su siguiente duelo ante los Celestes, pero el domingo 28 a las 17:00 horas en Rancagua.