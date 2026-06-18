Datos Clave El rival: El Cacique se medirá ante Millonarios de Colombia, equipo que extendió una invitación formal a la dirigencia alba para celebrar su aniversario número 80. El escenario: El encuentro se disputará en el mítico Estadio Nemesio Camacho El Campín, en la ciudad de Bogotá. El objetivo: Fernando Ortiz busca sumar roce internacional con su escuadra, pensando en el actual liderato del torneo y una eventual clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Colo Colo cerró la primera rueda del Campeonato Nacional con una campaña arrolladora. Los albos son líderes exclusivos con una cómoda ventaja de 10 puntos sobre su más cercano perseguidor, pero en Macul la palabra “relajo” no existe. Mientras el plantel compite en la fase de grupos de la Copa Chile, la directiva y el cuerpo técnico de Fernando Ortiz decidieron sumar un nuevo y exigente desafío a su calendario: un sorpresivo viaje al extranjero para disputar un partido amistoso de intertemporada. El “Cacique” armará las maletas con destino a Bogotá para enfrentar a uno de los equipos más grandes del país cafetalero.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Millonarios?

La información fue oficializada a través de los canales de comunicación del cuadro local. Según detalló el equipo azul en su sitio web, el partido amistoso se disputará el próximo jueves 18 de julio de 2026.

El duelo se enmarca en la celebración de las ocho décadas de vida de la institución colombiana. “Este encuentro especial hará parte de las actividades previstas para celebrar el aniversario número 80 de nuestra institución… frente al equipo más laureado de Chile”, destacaron desde Bogotá. A través de sus redes sociales, Colo Colo respondió rápidamente: “¡Gracias por la invitación, nos vemos en Colombia!”.

Curiosamente, este encuentro internacional se jugará el mismo día en que está programada la gran final de la Copa de la Liga en Chile.

Gracias por la invitación. ¡Nos vemos en Colombia! 🤟🏼 https://t.co/FfUvnocJHa — Colo-Colo (@ColoColo) June 18, 2026

¿A qué hora juegan Colo Colo vs Millonarios?

Por el momento, el horario exacto del compromiso aún no ha sido confirmado.

En su comunicado oficial, Millonarios FC especificó que “la hora del encuentro, el inicio de la venta de boletería y los demás detalles relacionados con este compromiso serán informados oportunamente”. Se espera que en los próximos días se entregue la programación definitiva para el duelo en el Estadio El Campín.

¿Qué canal transmite Colo Colo vs Millonarios?

Al tratarse de un partido amistoso de carácter internacional organizado en el extranjero, la transmisión televisiva o por streaming aún se encuentra en etapa de definición.

Los derechos de emisión para el territorio chileno deberán ser negociados por las señales deportivas o plataformas de streaming habituales. La información oficial sobre qué canal dará el partido será confirmada y actualizada en este mismo artículo apenas la organización entregue los detalles.

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