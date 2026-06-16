Datos Clave Recordó su salida: Esteban Pavez rompió el silencio y aclaró los motivos de su partida de Colo Colo. Sueño frustrado: El volante reconoció que quería retirarse en el Cacique. No hay rencor: Pavez tuvo palabras para Ortiz y aseguró que está contento con el momento que vive el DT y su exequipo.

Esteban Pavez habló con total honestidad sobre su salida de Colo Colo. El volante, quien dejó el Cacique a comienzos de temporada para unirse a Alianza Lima, reveló en el programa Tipster que vivió un año difícil en el Monumental y que soñaba con retirarse en el club.

Además, contó detalles de su relación con Fernando Ortiz y confesó que la decisión de no ser citado dos veces consecutivas fue el golpe más duro de su carrera en el último tiempo.

¿Por qué Esteban Pavez se fue de Colo Colo?

Respecto a su salida de Colo Colo, Pavez no se guardó nada. “Lo estaba pasando mal. Lo pasé mal el año pasado muchas veces”, comenzó reconociendo.

“Me dolió mucho cuando no me citaron por segunda vez consecutiva. Nunca me había pasado, sabía que me podía pasar, pero cuando llega de verdad que duele. Me dolió porque seguía entrenando de la misma forma, duele porque me sentía capacitado para jugar”, relató.

Sin embargo, Pavez dejó en claro que la salida no surgió de su parte. “Me llegó la oportunidad de Alianza y no lo dudé, por el profe Pablo Guede. Yo no me quería mover de Colo Colo, mi familia lo sabe”, afirmó.

¿Pavez quería retirarse en Colo Colo?

El otrora capitán del Cacique no se quedó allí y confesó su sueño frustrado con la camiseta del club que lo formó. “Quería retirarme en Colo Colo. Pero el fútbol cambia, es de momentos, el año pasado no fue bueno personalmente ni en lo grupal”, reconoció.

“Un par de veces fui a entrenar el año pasado y, aunque daba lo mejor, no estaba feliz. Eso va contra mí. Yo amo el fútbol. Aún tengo energía para entrenar como un niño. Fue buena decisión haberme ido”, agregó.

¿Qué opina Pavez de Fernando Ortiz?

Pavez tuvo palabras para Fernando Ortiz y aclaró que no guarda rencor pese a cómo se dieron las cosas. “No tengo nada contra él, hablamos cuando me marginó. Puedo no compartir sus decisiones, pero siempre las he respetado. Me pone contento que le vaya bien por Colo Colo, me hace feliz el momento que viven”, señaló.

Pavez también elogió el presente del club y el protagonismo de los jugadores jóvenes. “Es importante lo que han hecho los jóvenes como Hernández y Maureira. El Chino se ve suelto, será futuro seleccionado como yo veo el fútbol”, apuntó.

Por otro lado, prefirió ser cauto sobre la opción de levantar el título. “Nada está dicho hasta el último. No se prueba aún la corona, deben seguir igual. Así obviamente estarán más cerca del título”. Y por último, se refirió a un posible regreso al Cacique. “Hoy no sé, ahora estoy disfrutando el día a día”, sentenció.