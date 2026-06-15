Un icónico exjugador de Colo Colo protagonizó una de las sorpresas en el mercado de fichajes de la Primera B: se trata de Felipe Flores, quien fichó por Deportes Recoleta y ahora justamente enfrentará al Cacique.

El formado en el estadio Monumental llega al elenco recoletano tras una polémica salida de San Luis de Quillota, elenco en el que estuvo el primer semestre de este 2026 y al que dejó tras no tener continuidad. En su salida aseguró sentirse decepcionado del entrenador Humberto “Chupete” Suazo.

¿Por qué Felipe Flores será rival de Colo Colo?

Felipe Flores será rival de Colo Colo porque este fin de semana Recoleta recibe al Cacique en la Copa Chile 2026, escuadra en la que los recoletanos jugarán su tercer partido y los Albos debutarán.

El compromiso se llevará a cabo este sábado 20 de junio a las 17:30 horas en el estadio Santa Laura por la Fecha 3 del Grupo E del torneo.

La gran presentación de Recoleta para Felipe Flores

A través de un comunicado, Recoleta hizo oficial el fichaje de Felipe Flores: “¡BIENVENIDO A TU NUEVA FAMILIA, FELIPE FLORES! Con una destacada y extensa trayectoria en el fútbol chileno, nos llena de orgullo anunciar la incorporación de Felipe Flores a Deportes Recoleta.

“Estamos seguros de que su liderazgo y compromiso serán un gran aporte para nuestra institución. ¡Te deseamos el mayor de los éxitos vistiendo los colores del Reco!”, sentenció.

¿Cómo le fue a Felipe Flores en Colo Colo?

Felipe Flores hizo sus divisiones inferiores en Colo Colo, debutando como profesional en 2004 y quedándose hasta 2006, período en el que ganó un bicampeonato en el Apertura y Clausura 2006 y siendo parte de plantel que llegó a la final de la Copa Sudamericana, aunque sin mucha participación en el equipo de Claudio “Bichi” Borghi.

Su segunda etapa en el club fue de 2012 a 2015, con momentos muy difíciles y de mucha crítica y burlas por parte de los hinchas albos, aunque el jugador supo dar vuelta la historia y a partir de un gol en el último minuto a U de Chile en 2013 se convirtió en el “hombre de los goles importantes”, anotando entre otros el tanto que le dio el título del Clausura 2014 al club popular.

De hecho, terminó yéndose vendido a Tijuana de México por su buen rendimiento, aunque después de esto no recuperó su mejor nivel, el que justamente llegó en su paso por Colo Colo.