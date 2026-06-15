Colo Colo ya piensa en los refuerzos para el segundo semestre del Campeonato Nacional 2026: los Albos quieren asegurar la conquista del título (llevan 10 puntos de ventaja al cabo de la primera rueda) y para ello necesitan algunas piezas para complementar los buenos rendimientos en la primera parte de al temporada.

Uno de los que sonó en Macul fue Alexander Aravena, delantero chileno que milita en Portland Timbers de la Major League Soccer, aunque sin demasiado éxito, por lo que la posibilidad de volver al fútbol nacional a relanzar su carrera parecía una buena alternativa. No obstante, no hay posibilidades de que se concrete este fichaje.

¿Por qué Alexander Aravena no llegará a Colo Colo?

Según informó Punto Cruzado, Alexander Aravena no tiene intenciones de volver pronto a jugar en Chile, debido a que quiere consolidarse en un elenco internacional. Además, cuando quiera regresar tendrá a U Católica como primera opción, ya que es el equipo donde se formó y del cual es hincha.

Esto obliga al Cacique a buscar otras opciones en caso de que quiera reforzar esa zona, pese a que tiene como extremos a futbolistas como Lautaro Pastrán, Leandro Hernández y Francisco Marchant.

¿Qué refuerzos tiene en la mira Colo Colo para el segundo semestre?

En una posición similar a la de Alexander Aravena aparece como posibilidad Jean Meneses, de gran primer semestre con Deportes Limache, y que estuvo cerca de llegar a principios de año. Los Tomateros se abren a las negociaciones y todo indica que si el Cacique hace un esfuerzo podrá quedarse con el jugador para la segunda parte del año.

Otro nombre que suena con fuerza es Diego Valdés: la relación previa que tiene con el entrenador Fernando Ortiz allana su llegada a Macul y también depende de una buena tratativa de la dirigencia de Blanco y Negro con Vélez Sarsfield, club dueño del pase del volante exseleccionado nacional.

Luciano Cabral y Daniel “Popín” Castro son otros jugadores que pueden llegar, pero tienen menos posibilidades.