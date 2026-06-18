Datos Clave El fallo: El Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP determinó que Provincial Osorno debe pagar 56.877 dólares (51 millones de pesos) a Colo Colo en 15 días. El jugador: Carlos Soto, mediocampista de 24 años formado en Colo Colo que nunca debutó en el primer equipo y hoy juega en Provincial Osorno. La respuesta: Provincial Osorno evalúa nuevas acciones legales y mantiene una denuncia paralela ante la Fiscalía Nacional Económica.

Colo Colo obtuvo una millonaria victoria fuera de las canchas. El Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP falló a favor de los albos en la disputa por los derechos de formación de Carlos Soto, mediocampista que se formó en las divisiones inferiores del Cacique y que actualmente milita en Provincial Osorno. El club sureño deberá pagar 56.877 dólares (alrededor de 51 millones de pesos chilenos), en un plazo no mayor a 15 días.

¿Por qué Colo Colo demandó a Osorno?

El conflicto se originó en abril, cuando Colo Colo presentó acciones contra varios clubes de la Segunda División Profesional por derechos de formación de jugadores surgidos en sus divisiones inferiores. El caso de Soto generó molestia en Provincial Osorno y su presidente, Jorge Vidal, acusó a Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro, de desconocer acuerdos previos entre las instituciones.

Sin embargo, esta jornada la propia institución osornina confirmó el fallo mediante un comunicado en sus canales oficiales. “Tras meses de litigio y presentación de pruebas, el organismo resolvió acoger parcialmente la demanda, lo que se traduce en la obligación de Provincial Osorno de pagar, en un plazo no mayor de 15 días, la suma de USD 56.877 a Colo Colo por el concepto antes mencionado”, señaló el club.

Osorno evalúa acciones para revertir el fallo

Tras conocer el fallo, la directiva del elenco sureño reveló que se encuentran evaluando nuevas acciones para revertir el fallo en su contra. “La directiva se encuentra analizando en detalle la resolución del tribunal. De manera paralela, como institución seguimos adelante con las acciones e instancias ya iniciadas ante la Fiscalía Nacional Económica respecto a la improcedencia de este tipo de cobros”, expresaron.

“Actualmente nos encontramos evaluando todas las herramientas legales e institucionales disponibles. En los próximos días daremos a conocer la postura oficial del club y los pasos concretos que tomaremos para enfrentar este desafío”, concluyeron.

¿Quién es Carlos Soto?

Carlos Soto es un volante de 24 años formado en las divisiones inferiores de Colo Colo que nunca debutó con el primer equipo del Cacique. Actualmente milita en Provincial Osorno de la Segunda División Profesional del fútbol chileno, donde ha disputado un total de 11 partidos este 2026.