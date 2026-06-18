Datos Clave Corte anticipado: El jugador de 22 años llegó a préstamo por toda la temporada 2026 a Santiago Wanderers, pero el club decidió finalizar su vínculo de manera anticipada. Sin espacio en Macul: Su regreso al Estadio Monumental no es una solución, ya que el actual cuerpo técnico no lo considera dentro de la rotación para el segundo semestre. El antecedente: El complejo escenario sorprende a los hinchas albos, recordando que el futbolista venía de ser una pieza importante jugando cedido en Deportes Limache el año anterior.

El mercado de pases no solo se trata de fichajes millonarios y llegadas rimbombantes; muchas veces, también expone el lado más complejo y difícil del fútbol para los jugadores jóvenes. Mientras la dirigencia de Blanco y Negro trabaja a contrarreloj para sumar nombres de experiencia al plantel, en paralelo deben resolver la situación deportiva que afecta a uno de sus talentos. Se trata de Dylan Portilla, mediocampista de 22 años perteneciente a los registros de Colo Colo, quien está atravesando un momento de profunda incertidumbre profesional luego de sufrir un doble revés que lo dejó buscando club de urgencia para la segunda rueda del torneo.

¿Por qué la promesa de Colo Colo finalizó su préstamo en Wanderers?

La compleja situación para el canterano albo comenzó en la Región de Valparaíso. Portilla arribó a Santiago Wanderers a principios de temporada con la clara misión de sumar minutos y roce en el profesionalismo. Sin embargo, la cesión estuvo lejos de cumplir las expectativas de ambas partes.

El cuadro “Caturro” definió una profunda reestructuración de su plantel para el segundo semestre, confirmando la salida de seis futbolistas. A esa lista se sumó el nombre del volante formado en Macul. Portilla no logró la regularidad esperada con el técnico Francisco Palladino y su participación fue acotada: apenas sumó cuatro apariciones oficiales durante el semestre. Al no estar en las alternativas principales del DT, la dirigencia porteña inició las conversaciones a tres bandas (Wanderers, Colo Colo y el jugador) para poner término anticipado a su préstamo y destrabar su salida.

El escenario en Macul: ¿Qué pasará con el futuro de Dylan Portilla?

Cualquiera pensaría que regresar al club dueño de su pase sería un alivio inmediato, pero el panorama es un verdadero desafío en el Estadio Monumental. Según detalló el sitio EnCancha, en Macul tampoco hay espacio garantizado para él en esta pasada.

El citado medio fue enfático en señalar que el regreso anticipado de Portilla no soluciona su necesidad imperiosa de jugar, ya que el técnico Fernando Ortiz no lo tendría en consideración ante la presencia de otros jugadores en el puesto.

Para el estratega albo, el mediocampo cuenta con suficientes variantes y el juvenil no figura en sus prioridades para afrontar el Campeonato Nacional ni la Copa Chile. El propio citado portal catalogó la situación como un complejo panorama para el joven futbolista de 22 años, quien había sido pieza importante en Deportes Limache durante la última temporada.

Ante esta difícil encrucijada deportiva, la agencia de representación de Dylan Portilla deberá moverse con mucha celeridad en las próximas horas para encontrarle un nuevo destino, buscando que esta gran apuesta de la cantera alba pueda relanzar su carrera y sumar los minutos que tanto necesita durante lo que resta de 2026.

Sigue en Alairelibre.cl todos los movimientos de los jugadores cedidos por Colo Colo en este mercado invernal.