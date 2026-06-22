Datos Clave El portazo: Gustavo Álvarez renunció a la banca de San Lorenzo de Almagro a solo tres meses de asumir, luego de dirigir apenas 13 partidos (tres triunfos, siete empates y tres derrotas). Motivo del quiebre: La prensa argentina asegura que el DT presentó una lista de jugadores que no serían considerados, pero la nueva dirigencia rechazó marginar a juveniles del club para “no perder valor de reventa”. Atentos en Chile: El estratega, campeón con Huachipato y Universidad de Chile, vuelve a estar disponible en el mercado y asoma como una de las cartas favoritas de Pablo Milad para asumir en la Selección.

Mientras los ojos del planeta fútbol están posados en el Mundial 2026, una verdadera bomba informativa detonó esta mañana en Buenos Aires. El plantel de San Lorenzo de Almagro llegó a su centro de entrenamientos para desayunar y arrancar la intertemporada, pero se encontraron con una sorpresa mayúscula: no había cuerpo técnico. Gustavo Álvarez tomó la drástica decisión de presentar su renuncia indeclinable, confirmando un quiebre total con la dirigencia en Boedo. La noticia no solo impacta al fútbol argentino, sino que cruza rápidamente la cordillera, ya que el exitoso estratega queda con el pase en su poder justo cuando la ANFP busca nombres para la banca de La Roja.

¿Por qué Gustavo Álvarez se fue de San Lorenzo y cómo acerca esto a La Roja?

La estadía del extécnico de Universidad de Chile en el “Ciclón” fue tan breve como turbulenta. Álvarez alcanzó a dirigir apenas 13 partidos oficiales (tres triunfos, siete empates y tres derrotas) antes de dar un paso al costado definitivo. A la dolorosa eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, se sumó un quiebre irreconciliable con la nueva dirigencia encabezada por el presidente Marcelo Culotta.

Según detalló TyC Sports, el detonante se originó al planificar el segundo semestre. El DT entregó una lista de jugadores “cortados”, pero la directiva se negó a marginar a ciertos juveniles argumentando que perderían valor de reventa. La tensión escaló a tal punto que este lunes, el mismo día que iniciaba la intertemporada, los futbolistas llegaron al desayuno en el complejo deportivo y se encontraron con la sorpresiva ausencia de todo el cuerpo técnico. “Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, Álvarez se mostró intransigente y tomó la decisión de renunciar”, explicó el citado medio.

Esta abrupta e indeclinable salida es exactamente lo que cambia el escenario en Chile. Al romper su vínculo en Argentina, Álvarez pasa a la condición de agente libre. Esto significa que la ANFP ya no tiene que negociar cláusulas de salida ni pagar millonarias rescisiones a un club extranjero, despejando el camino legal y económico para sentarse a conversar directamente su llegada a Juan Pinto Durán.

El sueño de Pablo Milad: El exitoso historial que lo avala en Chile

La renuncia de Álvarez en Argentina es vista con máxima atención en la sede de Quilín. No es un secreto que el nombre del estratega de 53 años es uno de los grandes anhelos del presidente de la ANFP, Pablo Milad, para tomar las riendas de un nuevo proceso en la selección chilena, puesto que hoy ocupa Nicolás Córdova.

Los pergaminos de Álvarez en nuestro balompié son innegables. Demostró una capacidad táctica brillante al coronarse campeón de Primera División con Huachipato (un equipo con presupuesto acotado) y, posteriormente, lidió con la presión de un equipo grande al levantar la Copa Chile y la Supercopa con Universidad de Chile en 2025.

Ahora, con su inminente libertad de acción, el escenario cambia drásticamente. Lo que hasta ayer era una negociación compleja con un club extranjero, hoy se transforma en una oportunidad dorada para que La Roja levante el teléfono y busque asegurar al técnico que mejor ha entendido el medio nacional en los últimos años.

Sigue en Alairelibre.cl todas las repercusiones de este bombazo del mercado y las novedades sobre el futuro DT de la Selección.

Mundial Partidos del Mundial 2026 hoy, lunes 22 de junio: Horarios y dónde ver en vivo en Chile Este lunes saltan a la cancha Argentina y Francia buscando asegurar su clasificación

Leer →