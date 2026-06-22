Portugal enfrenta a Uzbekistán este martes 23 de junio en el Estadio Houston (NRG Stadium), desde las 13:00 horas de Chile, por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. El mismo día, más tarde, Colombia y RD Congo completan la jornada en Guadalajara.

Los dos llegan necesitados, aunque por motivos distintos. Portugal, una de las grandes candidatas al título, no pasó del 1-1 ante RD Congo en el debut y dejó dudas pese a su jerarquía. El equipo de Roberto Martínez sabe que un segundo tropiezo lo complicaría seriamente, por lo que saldrá a buscar su primer triunfo de la mano de Cristiano Ronaldo, que a sus 41 años disputa su sexto y posiblemente último Mundial.

Uzbekistán, en cambio, llega contra las cuerdas. En su estreno mundialista cayó 3-1 ante Colombia, aunque le plantó cara durante largos tramos. Los Lobos Blancos de Fabio Cannavaro necesitan reaccionar para no quedar eliminados de manera anticipada y se aferran a su goleador histórico Eldor Shomurodov y a la solidez de jóvenes como Abdukodir Khusanov, del Manchester City.

¿Qué canal transmite Portugal vs Uzbekistán EN VIVO?

El partido del Grupo K del Mundial 2026 será transmitido por TV abierta, TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta: Chilevisión y Chilevisión 4K

TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN

¿A qué hora juegan Portugal vs Uzbekistán?

Portugal vs Uzbekistán se juega este martes 23 de junio a las 13:00 horas de Chile.

Fecha: Martes 23 de junio de 2026

Hora: 13:00 horas de Chile

Estadio: Houston (NRG Stadium)

El duelo corresponde a la segunda fecha del Grupo K de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver Portugal vs Uzbekistán ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Chilevisión Web

Paramount+

Disney+ Premium

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente. En el caso de Chilevisión Web, la señal estará disponible por la plataforma digital del canal.

¿Dónde ver GRATIS Portugal vs Uzbekistán?

Portugal vs Uzbekistán tendrá transmisión gratuita por Chilevisión.

El partido se podrá ver sin costo por: Chilevisión y Chilevisión Web

Además, estará disponible por señales y plataformas de pago como DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, Disney+ Premium y DAZN.

¿Cómo está el Grupo K del Mundial 2026?

El Grupo K del Mundial 2026 está integrado por Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia.