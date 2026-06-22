Datos Clave La pena: Esteban Paredes lamentó que Chile esté ausente del Mundial por tercera vez consecutiva. La crítica: Pidió un trabajo serio desde la ANFP y cuestionó el nivel del fútbol chileno. Su deuda: Reconoció que le faltó marcar un gol en sus dos Mundiales.

Esteban Paredes no se guardó nada al hablar del Mundial 2026. En el marco de la inauguración de The Yard, el fanfest de Adidas para la cita planetaria instalado en el Mercado Urbano Tobalaba, el máximo goleador en la historia del fútbol chileno abordó con dolor la ausencia de Chile, la tercera consecutiva que se pierde La Roja, y dejó una serie de reflexiones que mezclan la nostalgia con una dura autocrítica al medio local.

El recuerdo de sus pasos por Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 lo marcó: “Es una sensación única estar en el Mundial, es una fiesta para todo el mundo. Lo que más recuerdo es el pase a Mark González, es como si hubiera hecho el gol. Solo lo vives una vez”, comentó. Por lo mismo, asumió la pena del presente: “Hay dolor al no estar en este Mundial. Da pena, podríamos haber estado”.

¿Qué dijo Paredes sobre la ANFP?

Apuntó directo a la dirigencia y al trabajo de fondo: “No hemos estado a la altura en las clasificatorias, Bolivia nos ganó los dos partidos y eso es algo preocupante. Habrá que buscar otros horizontes, otros jugadores, un trabajo serio desde la ANFP, se tienen que poner las pilas para traer un técnico o hacer un proceso más equitativo”, recalcó. Para el exdelantero, Chile vive un recambio que tarda: “Salen generaciones cada 20, 30 años”.

¿Qué le faltó a Paredes en un Mundial?

“Me faltó el gol en un Mundial, hubiese cerrado algo bonito. Es el que me faltó”, reconoció. El histórico artillero también dejó un diagnóstico sobre por qué cuesta exportar jugadores de nivel.

“Elevamos mucho a los jugadores cuando hacen 6, 8 goles. Ahí está el problema. Tienen una buena racha y se van a Europa, allá es otro entrenamiento, otra metodología, más táctico. El jugador sudamericano es tácticamente inferior al europeo, nos pasan por arriba”, cerró.

Las palabras de Paredes se suman al debate que dejó la ausencia de Chile en la Copa del Mundo, un dolor que en el país ya se arrastra hace doce años, desde el último Mundial disputado en 2014.

El histórico goleador, ídolo de Colo Colo, dueño del récord de goles en el fútbol chileno y referente de toda una generación, puso sobre la mesa varios de los temas que hoy inquietan al balompié nacional de cara al futuro.