Hace algunos días Paulo Díaz sufrió un duro golpe en River Plate. El elenco Millonario decidió no incluir al defensor chileno en la pretemporada del equipo en España, por lo que se quedó entrenando en Argentina.

El zaguero prácticamente no ha tenido oportunidades con Eduardo “Chacho” Coudet, por lo que su exclusión del primer equipo aceleró sus deseos de salir. En ese contexto surgió la opción de Universidad de Chile, sin embargo, en las últimas horas un gigante de Brasil cambió por completo el panorama.

¿Qué equipo de Brasil quiere a Paulo Díaz?

Según la información entregada por el medio RTI Esporte, Paulo Díaz es seguido de cerca por el Santos de Brasil. “Es el nombre que más interesa para fortalecer la plantilla”, precisaron.

El director técnico del equipo, “Cuca”, ve con buenos ojos la llegada del chileno y considera que su experiencia, liderazgo y calidad técnica podría elevar el nivel de la defensa. Incluso lo proyecta como titular para hacer dupla con Lucas Veríssimo.

El principal obstáculo para concretar la operación es la situación financiera. De acuerdo a la citada fuente, a principios de junio Díaz dio a conocer sus pretensiones económicas, las cuales fueron consideradas muy altas por la gerencia del elenco paulista.

Pese a ello, la escuadra donde milita Neymar mantiene al nacional entre sus objetivos de mercado e incluso confían en que pueda rescindir su contrato con River para facilitar su arribo.

🇦🇷🇨🇱Santos intensifica contatos por zagueiro do River Plate; saiba detalhes.https://t.co/ZwBYuzneT0 — RTI Esporte (@rtiesporte) June 23, 2026

¿Por qué Paulo Díaz dijo que NO a la U de Chile?

Paulo Díaz estaba en carpeta de Universidad de Chile para reforzar el plantel de cara al segundo semestre y tenía la aprobación de Azul Azul y del cuerpo técnico.

Sin embargo, según la misma fuente el propio Díaz rechazó el ofrecimiento del Romántico Viajero por considerarlo insuficiente. “La postura demuestra que el chileno no tiene la intención de reducir significativamente sus salarios para definir el próximo destino de su carrera”, apuntaron.