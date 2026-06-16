Paulo Díaz sufrió un duro revés en River Plate: el club tomó una radical decisión con el jugador nacional y parece ser que su salida está cada vez más cerca, lo que a la vez acerca su nombre al fútbol chileno, debido a la gran categoría que mostró en sus mejores años de carrera.

El defensa no será parte de la pretemporada de la escuadra trasandina en España, en la que fue gran figura hace algunos años, pero en la que actualmente es uno de los jugadores desechados por el entrenador Eduardo “Chacho” Coudet, con quien no ha tenido prácticamente oportunidades.

¿Por qué Paulo Díaz no es parte de la pretemporada de River Plate?

Paulo Díaz no será parte de la pretemporada de River Plate porque no será parte del proyecto de Coudet para el segundo semestre. El chileno no ha salido del club porque no han llegado a un acuerdo económico, debido a que tiene contrato hasta diciembre de 2027 y por una suma de las más altas del plantel.

De todas formas, en el comunicado que emitió el elenco millonario no se especifica eso, sino que solo se cumple con informar el nombre de los futbolistas, que son 11 en total, entre ellos el delantero Maximiliano Salas, quien jugó en O’Higgins y Palestino en el fútbol chileno.

El comunicado de River Plate sobre Paulo Díaz y sus compañeros:

“El Club Atlético River Plate informa que el plantel profesional retomará los entrenamientos este miércoles 17 de junio y el sábado 20 de junio viajará a Alicante, España, para realizar la pretemporada.

En ese marco, el Club comunica que los futbolistas Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no integrarán la delegación y deberán presentarse el lunes 22 de junio para entrenar.

Ian Subiabre y Santiago Lencina, con negociaciones en curso para incorporarse a otras instituciones, tampoco viajarán a la pretemporada.

Una vez finalizada la participación de su selección en el Mundial, Kevin Castaño se reincorporará a los entrenamientos junto a los jugadores mencionados. En igual sentido lo hará Matías Galarza Fonda en caso que el ejercicio de la opción de compra no sea ejecutada efectivamente.

El defensor Andrés Herrera finalizará el préstamo en Columbus Crew el 30 de junio y tiene negociaciones en curso por su transferencia definitiva a dicho club.

“Por otra parte, el Club informa que declaró negociables a cuatro futbolistas que integrarán la delegación que viajará a Alicante, decisión que ya fue comunicada a sus respectivos agentes”.

¿Qué opciones tiene Paulo Díaz en el fútbol chileno?

Los equipos que han sonado en el camino de Paulo Díaz son los más populares del fútbol chileno: Colo Colo, U de Chile y U Católica, aunque el sueldo del jugador y la cláusula de salida de River Plate son montos muy altos.

Otras versiones indican que Díaz tiene pensado volver a Medio Oriente, donde militó en Al-Ahli de Arabia Saudita entre 2018 y 2019. También es probable que algunos elencos del fútbol argentino manifiesten su interés en ficharlo, entre ellos San Lorenzo, en el que brilló entre 2016 y 2018.