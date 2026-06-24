Universidad de Chile rescató un empate agónico para mantener su invicto en la Copa Chile 2026. Los azules, que comenzaron arriba en el marcador, sufrieron la remontada de Unión La Calera y debieron remar desde atrás para igualar 3-3 en el Nicolás Chahuán Nazar.

Con este resultado, el Romántico Viajero se quedó en el segundo lugar del Grupo D con 4 puntos, mientras que los cementeros se mantienen en el último lugar con solo una unidad.

Los goles de La Calera vs U de Chile por la Copa Chile 2026

Universidad de Chile golpeó de entrada en el Nicolás Chahuán Nazar luego que Maximiliano Guerrero enviara un centro al área que encontró a Agustín Arce, que solo tuvo que empujara para romper el cero a los 6 minutos de la primera mitad.

Sin embargo, La Calera reaccionó y logró revertir el marcador antes del descanso. En el minuto 32 Matías Campos López asistió a Joaquín Soto, quien anotó el 1-1 transitorio y a los 40, tras un error en la salida de los azules, fue el propio Campos López quien puso en ventaja a los locales.

Apenas iniciado el complemento, Sebastián Sáez aprovechó un grosero error en la zaga del Romántico Viajero y con un zurdazo rasante superó a Castellón y aumentó la ventaja para los cementeros (46′)

Sin embargo, cuando todo parecía liquidado, Maximiliano Guerrero volvió a aparecer por el sector derecho, envió un balón al área e Ignacio Vásquez descontó a los 74 minutos. Y cuando el compromiso llegaba a su fin, Juan Martín Lucero comandó el ataque, habilitó a Vásquez y este con una gran definición decretó el 3-3 definitivo a los 84 minutos.

Estadísticas La Calera vs U de Chile por la Copa Chile 2026

Copa – 2026 DÍA DE PARTIDO 1 Unión La Calera 3 1 Segunda parte Universidad de Chile Joaquin Soto 32′

Matias Campos 40′

Sebastian Saez 46′ Agustin Arce 7′ Summary

Team Stats 46 ‘ Unión La Calera Gol regular : Sebastian Saez 40 ‘ Unión La Calera Gol regular : Matias Campos 32 ‘ Unión La Calera Gol regular : Joaquin Soto 7 ‘ Universidad de Chile Gol regular : Agustin Arce Last Confrontations UNI 2 – 2 UNI 14/06/2026 UNI 0 – 4 UNI 28/07/2025 UNI 1 – 0 UNI 23/02/2025 UNI 0 – 1 UNI 05/10/2024 UNI 1 – 3 UNI 13/05/2024

¿Cuándo vuelven a jugar La Calera y U de Chile?

Unión La Calera volverá a jugar por la Copa Chile el próximo domingo 28 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar frente a Santiago Wanderers. Por su parte, Universidad de Chile se medirá a Unión San Felipe el mismo día a las 17:30 horas en el Estadio Nacional.