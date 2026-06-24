Datos Clave Fecha definida: La Corfuch fijó para diciembre de 2026 los comicios de su nueva directiva. La meta: Busca recomponer la base social de los hinchas de Universidad de Chile. Frente a Azul Azul: Azul Azul controla el club desde 2007 y hoy está cuestionado por el Caso Sartor.

La Corfuch dio un nuevo paso en su reactivación tras casi dos décadas de poca actividad. La Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile fijó para diciembre de 2026 las elecciones de su nueva directiva, en el marco de una asamblea ordinaria realizada este martes en el Liceo Manuel de Salas, en Ñuñoa.

En diálogo con ADN Deportes, el secretario general de la corporación, Reinardo Gajewski, detalló lo resuelto. “En esta asamblea ordinaria los socios conocieron las actividades en pro de la reactivación desde 2023 y acordamos la validación de los registros. También se incorporó a los nuevos socios con una cuota. Fijamos elecciones para diciembre de 2026”, explicó el dirigente.

¿Cuál es el objetivo de la Corfuch?

“Buscamos recomponer la base social de sus hinchas, pretendiendo volver a ser un club que tiene una ligazón con la Universidad de Chile, que respeta sus valores y que pretende llevar otro tipo de actividades, no estamos limitados al fútbol”, señaló Gajewski, que situó ese desafío de cara a 2027. La idea es que la corporación, que dio origen al fútbol profesional azul en 1934, vuelva a ser un actor incidente en el club.

¿Qué rol juega Azul Azul en esto?

El telón de fondo es el control del club. Desde 2007, la concesión está en manos de Azul Azul, sociedad hoy cuestionada por todo lo relacionado con el Caso Sartor. En ese escenario, la Corfuch no descarta acercamientos con la casa de estudios, aunque sin confrontación. “Nunca hemos estado en pugna con la universidad, yo egresé de allí. Venimos a servir a la U, no servirnos de la U”, aclaró Gajewski.

El dirigente enmarcó todo en un proyecto de mediano plazo. “El acercamiento hay que ir viendo con calma, ver si somos útiles, pero será labor de la nueva directiva y lo que decidan. Esperamos todos estar en 2027 con todo, esa es la jugada”, cerró. Así las cosas, con las elecciones ya agendadas, la Corfuch apunta a consolidarse como la voz organizada de los hinchas de cara al futuro institucional de la U.