Audax Italiano y Deportes La Serena abren este viernes 12 de junio la fecha 15 del Campeonato Nacional 2026, la última jornada de la primera rueda, desde las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Los itálicos llegan tras igualar 2-2 con Universidad de Chile por la Copa de la Liga, mientras que por el torneo vienen de un empate sin goles ante Palestino en La Cisterna. Los granates, en cambio, arrastran dos derrotas seguidas: cayeron 2-0 con Unión La Calera por la Copa de la Liga y 4-2 frente a Colo Colo por el campeonato, ambas en La Portada. Con solo dos puntos de diferencia entre ambos en la parte baja de la tabla, el duelo es una oportunidad directa para escalar antes del cierre de la primera mitad del torneo.

El antecedente más reciente entre ambos favorece claramente a los de La Florida: en mayo, Audax Italiano venció 4-2 a La Serena por la Copa de la Liga, y en marzo ya se había impuesto 3-1 en la misma competición. Dos triunfos consecutivos que instalan a los itálicos como favoritos en el papel, aunque ahora con tres puntos del campeonato en juego que pueden cambiar el ánimo de ambas campañas.

¿Dónde y cómo ver en vivo Audax Italiano vs La Serena?

El partido no contará con señal abierta y se podrá ver por la pantalla de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Audax Italiano vs La Serena?

Fecha: viernes 12 de junio

Hora: 20:00 horas

Estadio: Bicentenario de La Florida, Santiago

El equipo arbitral estará encabezado por Miguel Araos, acompañado por Mario Lagos, Ignacio Cerda y Francisco Gilabert, mientras que en el VAR estarán Piero Maza y Leslie Vásquez.

Cómo llegan Audax Italiano y La Serena a la fecha 15 de la Liga de Primera

Audax Italiano marcha en el decimotercer lugar con 15 puntos, producto de 4 triunfos, 3 empates y 7 derrotas en 14 partidos. El empate sin goles ante Palestino dejó a los de Gustavo Lema con la sensación de haber perdido terreno, y un triunfo en casa les permitiría cerrar la primera rueda superando a su rival directo de esta jornada.

Deportes La Serena, por su parte, es duodécimo con 17 unidades tras 4 victorias, 5 empates y 5 derrotas en 14 duelos. La caída 4-2 ante Colo Colo en La Portada golpeó a los dirigidos por Felipe Gutiérrez, que necesitan reencontrarse con el triunfo para no terminar la primera mitad del torneo mirando hacia la zona de riesgo.

Formaciones probables para Audax Italiano vs La Serena

En Audax Italiano, Gustavo Lema apostaría por Diego Coelho como referencia ofensiva, respaldado por la movilidad de Michael Fuentes, Marco Collao y Giovani Chiaverano.

La probable alineación itálica es con Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Oliver Rojas, Esteban Matus; Daniel Piña, Vicente Zenteno; Michael Fuentes, Marco Collao, Giovani Chiaverano; y Diego Coelho.

En La Serena, Felipe Gutiérrez se inclinaría por una dupla de área con Diego Rubio y Ángelo Henríquez, con Jeisson Vargas como principal generador de juego.

Los granates formarían con Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Francis Mac Allister, Rafael Delgado, Yahir Salazar; Sebastián Díaz, Gonzalo Escalante, Felipe Chamorro, Jeisson Vargas; Diego Rubio y Ángelo Henríquez.

Minuto a minuto de Audax Italiano vs La Serena