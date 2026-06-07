Deportes La Serena cayó de local en el cierre del Grupo D de la Copa de la Liga 2026 ante Unión La Calera, que llegaba con muchas oportunidades de clasificar a la siguiente fase de la competencia nacional. Los Papayeros cayeron por 0-2 ante los Cementeros, quienes tenían la misión de ganar y que Audax Italiano enredara puntos ante Universidad de Chile en Santiago.

Tras ganar en el norte, Unión La Calera celebró el emate agónico de los azules ante los itálicos, ya que clasificaron a la fase final de la competencia. Con este resultado, Los Cementeros ganaron el Grupo D con 13 puntos, mientras que Audax se quedó con 11 unidades. Por su parte, Universidad de Chile mantuvo la tercera plaza con 8 unidades, mientras que La Serena cerró el grupo como colista con 1 punto.

Los goles de La Serena vs La Calera por la Copa de la Liga

La Calera salió al campo del Estadio La Portada con una misión: Ser protagonista para buscar la victoria ante los Papayeros. Con un juego asfixiante y ataques constantes, la visita logró abrir el marcador a los 30’ minutos del primer tiempo, tras un centro venenoso de Yonathan Andía que llegó a los pies de Carlo Villanueva, que con un remate cruzado marcó el primero del encuentro.

La visita no quitó el pie del acelerador a pesar de la ventaja, y a los 41’ minutos se encontró con un penal debido a una mano de Gonzalo Escalante, que el juez del encuentro no dudó en cobrar. A pesar de los reclamos papayeros, el árbitro defendió su decisión y otorgó la pena máxima. El encargado del penal fue Carlo Villanueva, quien cruzó el remate y marcó su doblete.

Las acciones en el segundo tiempo se fueron diluyendo, hasta los 60’ minutos, cuando Cristián Gutiérrez cortó un contraataque serenense. El defensor fue amonestado con amarilla, pero por reclamos reiterados al árbitro el juez decidió expulsarlo por doble amonestación. Con la expulsión, La Serena tenía la oportunidad de descontar, pero no lo logró.

¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y La Calera?

Deportes La Serena será el encargado de abrir la última fecha del Campeonato Nacional 2026, cuando choque ante Audax Italiano en la capital del país. El duelo entre itálicos y granates se disputará el próximo viernes 12 de junio a partir de las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Por su parte, Unión La Calera deberá cerrar su participación en el campeonato ante Universidad de Chile. El duelo entre Cementeros y Bullangueros válido por la fecha 15 se jugará el próximo domingo 14 de junio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.