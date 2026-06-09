El Mundial 2026 se pone en marcha este jueves por la tarde, cuando el coanfitrión México enfrente a Sudáfrica en su partido inaugural del Grupo A en el Estadio Azteca, también llamado Estadio Ciudad de México.

Representando el primero de los 104 partidos de fase de grupos en la era expandida de 48 selecciones, este encuentro funciona como un giro nostálgico del guion de 2010, cuando Rafael Márquez cobró el icónico gol inaugural de Siphiwe Tshabalala en un empate 1-1 en Johannesburgo.

Copa del Mundo – Grupo A – 2026 DÍA DE PARTIDO 1 México Sin Comenzar Mexico City Stadium – Mexico City Sudáfrica

Previa del partido México vs Sudáfrica

México hizo historia incluso antes de tocar un balón en este esperado torneo de verano, ya que es la primera nación en organizar tres veces el Mundial masculino, sumando 2026 —junto a Estados Unidos y Canadá— a sus legendarias ediciones individuales de 1970 y 1986.

El entrenador Javier Aguirre se prepara para liderar a El Tri en su tercer Mundial a través de tres etapas separadas al mando. Nombrado en 2024, el técnico de 67 años heredó un equipo desesperado por compensar su desastrosa campaña en Qatar 2022, donde no logró alcanzar la fase eliminatoria por primera vez desde 1978.

Ubicado 14° en el ranking FIFA, México evitó el rigor de las Clasificatorias de CONCACAF por ser coanfitrión. Después de sus títulos en la Liga de Naciones de CONCACAF y la Copa Oro —ganando esta última en julio del año pasado— sufrió una resaca posterior a los trofeos, sin ganar ninguno de sus últimos seis amistosos de 2025, con cuatro empates y dos derrotas.

Sin embargo, la forma de El Tri mejoró este año, al conseguir respetables empates ante potencias europeas como Portugal y Bélgica, antes de encadenar una racha de tres victorias consecutivas contra Ghana, Australia y Serbia, goleando a este último por 5-1 en Toluca el viernes pasado.

Invicto en sus últimos siete partidos inaugurales en Mundiales desde 1994, con cinco victorias y dos empates, México será empujado este jueves por un estadio repleto con capacidad para 83.000 espectadores. Una victoria ante Sudáfrica aumentaría significativamente sus opciones de quedarse con el primer lugar del Grupo A, antes de dirigir su atención a los siguientes partidos contra Corea del Sur y República Checa.

Pronóstico México vs Sudáfrica / © Imago

Sudáfrica aterrizó en Norteamérica para disputar su cuarta participación mundialista, marcando su regreso al prestigioso torneo por primera vez desde que organizó el evento hace 16 años.

Su llegada pone fin a un largo período al margen, después de tres intentos fallidos consecutivos de clasificación para las ediciones 2014, 2018 y 2022.

Bafana Bafana selló su boleto al espectáculo global de este verano tras un dramático cierre de las Clasificatorias de la CAF. Su victoria 3-0 en la última ronda sobre Ruanda, sumada a la goleada 4-0 de Nigeria sobre el líder del grupo Benín, le permitió asegurar el primer lugar con 18 puntos en 10 partidos, producto de cinco victorias, tres empates y dos derrotas, pese a haber sido sancionada con la resta de tres puntos por alinear a un jugador no elegible en su victoria como local ante Lesoto.

Dirigida por el técnico belga Hugo Broos desde 2021, Sudáfrica llega al torneo como la 11ª selección africana mejor ubicada y 60ª en el ranking FIFA general, con los mejores sitios de apuestas del Mundial considerando a Bafana Bafana como candidata externa para avanzar desde el Grupo A.

Desde que alcanzó los octavos de final de la Copa Africana de Naciones a comienzos de año, ha atravesado una racha de cuatro partidos amistosos sin ganar.

Sudáfrica registró un empate y una derrota ante Panamá durante la ventana internacional de marzo, antes de ser frenada por Nicaragua en un empate sin goles a fines de mayo. Muchas aplicaciones online luego acreditaron al equipo de Broos con una victoria 1-0 sobre Jamaica el sábado pasado, pero se confirmó ocho horas después del partido a puertas cerradas que el resultado realmente había sido un empate 1-1.

Broos admitió después del partido que el rendimiento de su equipo “no fue lo que esperaba” y que analizará “qué estuvo realmente mal” antes de su debut en el Grupo A ante México, selección a la que Sudáfrica venció 2-1 en su enfrentamiento más reciente, por la Copa Oro de CONCACAF en julio de 2005.

Rendimiento reciente

México, todas las competiciones:

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Sudáfrica, todas las competiciones:

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La mirada desde Sudáfrica

Ayomide Oguntimehin, Afrik-Foot South Africa

“México vs Sudáfrica se siente como una repetición invertida del partido inaugural del Mundial 2010, pero las circunstancias son muy distintas. Mientras México llega como anfitrión respaldado por una hinchada local apasionada, Bafana Bafana inicia su primera campaña mundialista en 16 años. La diferencia entre ahora y entonces es que el equipo del sur de África busca dejar una declaración en el escenario global.

“El desafío que enfrentan los hombres de Hugo Broos difícilmente podría ser mayor. Jugar el partido inaugural contra la nación anfitriona es una de las tareas más difíciles en el fútbol internacional, pero Sudáfrica ha mostrado resiliencia durante todo su camino de regreso al Mundial, particularmente contra Nigeria. Si pueden resistir la presión inicial y mantenerse disciplinados en defensa, tienen las herramientas para convertir este encuentro en un duelo mucho más competitivo de lo que muchos esperan”.

Noticias de los equipos

Pronóstico México vs Sudáfrica / © Imago

El arquero mexicano Guillermo Ochoa, de 40 años, espera convertirse este verano en el primer jugador en competir en seis Mundiales, pero el guardameta de 40 años enfrenta una dura competencia de Raúl Rangel por ser titular bajo los tres palos este jueves.

El capitán Edson Álvarez está listo para disputar su partido internacional número 99 como central junto a César Montes, mientras Aguirre tiene una gran decisión por tomar sobre si iniciar con la sensación de 17 años Gilberto Mora en el mediocampo, o apostar por una opción más experimentada como Orbelín Pineda o Luis Chávez.

El delantero Raúl Jiménez, que dejará Fulham, se convertirá en el segundo máximo goleador histórico compartido de México —junto a Jared Borgetti, con 46 goles— si marca una vez contra Sudáfrica. El atacante de 35 años probablemente estará acompañado en ataque por Roberto Alvarado y Julián Quiñones, este último autor de 33 goles en solo 31 partidos de la Saudi Pro League con Al-Qadsiah para ganar la Bota de Oro de la división en la temporada 2025-26.

En cuanto a Sudáfrica, Aubrey Modiba compite por ser titular como lateral izquierdo después de recuperarse de una lesión en los isquiotibiales y completar una sesión de entrenamiento completa a comienzos de esta semana, mientras Ime Okon y Mbekezeli Mbokazi podrían ser elegidos para arrancar en el centro de la defensa.

Teboho Mokoena, Thalente Mbatha y Yaya Sithole están listos para unirse en un mediocampo de tres hombres, con Broos probablemente utilizando un esquema 4-3-3 o 4-2-3-1 que permita a Khuliso Mudau y Modiba dar amplitud como laterales.

Oswin Appollis participó directamente en seis goles, la cifra más alta del equipo en las Clasificatorias al Mundial, con dos tantos y cuatro asistencias, y el extremo de Orlando Pirates podría brindar apoyo en ataque al delantero de Burnley, Lyle Foster, quien marcó en el empate 1-1 ante Jamaica en el último partido.

Posibles formaciones México vs Sudáfrica

México:

Ochoa; Sánchez, Montes, Álvarez, Gallardo; Gutiérrez, Fidalgo, Pineda; Alvarado, Jiménez, Quiñones

Sudáfrica:

Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Mbatha, Sithole, Mokoena; Appollis, Foster, Moremi

Pronóstico México vs Sudáfrica

Nuestro pronóstico: México 2-1 Sudáfrica

El hecho de que México haya mantenido seis porterías en cero en sus últimos ocho partidos internacionales no debería intimidar a una selección sudafricana que ha marcado en nueve de sus últimos 11 encuentros antes del Mundial. Además, cinco de los últimos seis partidos de Bafana Bafana han visto goles de ambos equipos.

Sin embargo, Broos normalmente adopta un enfoque más pragmático y de contraataque frente a rivales más fuertes, y mantenerse totalmente concentrados en una atmósfera altamente hostil en el Azteca podría resultar un desafío.

De hecho, México cuenta con la ventaja de localía y una mayor profundidad de plantel que Sudáfrica. Teniendo eso en cuenta, se espera que El Tri maneje la presión e inicie su campaña mundialista de manera positiva.

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