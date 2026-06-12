Brasil enfrenta a Marruecos este sábado 13 de junio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium) de East Rutherford, desde las 18:00 horas de Chile, en el partido que abre el Grupo C del Mundial 2026. Ese mismo día, más tarde, Haití y Escocia completarán la primera fecha de la zona en Boston.

Es uno de los duelos más atractivos de toda la fase de grupos y con motivos de sobra. La Canarinha de Carlo Ancelotti llega como uno de los grandes favoritos al título, con la misión de cortar una sequía de 24 años sin coronas mundialistas: no levanta la copa desde 2002 y el ansiado hexacampeonato se ha transformado en una obsesión nacional.

Al frente estará un rival que dejó de ser sorpresa hace rato. Marruecos fue semifinalista en Qatar 2022 y se convirtió en la primera selección africana en alcanzar esa instancia. Además, el historial reciente le da argumentos: en marzo de 2023 venció 2-1 a Brasil en un amistoso, aunque el único antecedente mundialista favorece a los sudamericanos, que ganaron 3-0 en Francia 1998.

¿Qué canal transmite Brasil vs Marruecos EN VIVO?

El partido del Grupo C del Mundial 2026 será transmitido por TV abierta, TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta: Chilevisión y Chilevisión 4K

TV de pago: DSports 610/1610

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN

¿A qué hora juegan Brasil vs Marruecos?

Brasil vs Marruecos se juega este sábado 13 de junio a las 18:00 horas de Chile.

Fecha: Sábado 13 de junio de 2026

Hora: 18:00 horas de Chile

Estadio: Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium)

El duelo corresponde a la primera fecha del Grupo C de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver Brasil vs Marruecos ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Chilevisión Web

Paramount+

Disney+ Premium

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente. En el caso de Chilevisión Web, la señal estará disponible por la plataforma digital del canal.

¿Dónde ver GRATIS Brasil vs Marruecos?

Brasil vs Marruecos tendrá transmisión gratuita por Chilevisión.

El partido se podrá ver sin costo por: Chilevisión y Chilevisión Web

Además, estará disponible por señales y plataformas de pago como DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, Disney+ Premium y DAZN.

¿Cómo está el Grupo C del Mundial 2026?

El Grupo C del Mundial 2026 está integrado por Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.