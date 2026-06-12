Datos Clave El origen del chiste: El delantero recordó una antigua salida a comprar perfumes en la que, aprovechando un descuido, le jugó una escatológica mala pasada al actual volante de la U. Cómplice revelado: Edson Puch, quien también presenció el momento, confirmó la veracidad del relato e incluso confesó que tiene guardado el registro audiovisual. Cierra la puerta: Durante la misma charla, “Turboman” descartó tajantemente la opción de regresar a la Selección Chilena, pidiendo que lo dejen “tranquilo en la U”.

Acostumbrado a mantener un perfil bajo frente a los micrófonos, Eduardo Vargas sorprendió a todos al mostrar su faceta más relajada. Durante una transmisión en formato stream organizada por el medio DLT Sports, el delantero de Universidad de Chile no solo analizó fútbol, sino que abrió el baúl de los recuerdos para desclasificar inéditas historias de camarín. El bicampeón de América dejó a todos boquiabiertos al revelar una hilarante —y asquerosa— anécdota que protagonizó junto a Charles Aránguiz y Edson Puch en sus mejores años de juventud, para luego ponerse serio y entregar una contundente definición sobre un eventual retorno a La Roja.

“Estaba todo transpirado”: El día que Vargas engañó al “Príncipe”

En medio del distendido diálogo, “Turboman” no pudo contener las risas al recordar una salida casual de compras que terminó en una jugarreta escatológica. Según relató el propio goleador, todo ocurrió mientras recorría un centro comercial en compañía de Aránguiz y Puch, cuando decidieron entrar a una tienda de perfumes.

“Salimos al mall y entramos a una tienda porque nos gustaban los perfumes. Viste que están los papelitos para probarlos…”, comenzó detallando Vargas. Aprovechando que sus compañeros miraban hacia otro lado, el delantero de 36 años ejecutó su plan: “Agarré el papel y me lo pasé por la raja, jajajaja… y andaba todo transpirado. Le dije a Charles: ‘¿Cómo está ese perfume, hermano?’. Me dijo ‘ufff’”.

La revelación desató las carcajadas inmediatas de los espectadores, pero la historia no quedó ahí. Tras enterarse de la confesión pública, Edson Puch utilizó sus redes sociales para confirmar la veracidad del insólito momento, e incluso amenazó con destaparlo por completo: “Se la hicimos a Charles. Aún guardo ese video”, confesó el “Comando”.

“Déjenme tranquilo en la U”: El portazo definitivo a la Selección Chilena

Pero la charla no se quedó solo en las risas. La reaparición mediática de Eduardo Vargas coincidió con su buen presente al mando de Fernando Gago en Universidad de Chile, lo que reabrió el debate sobre su posible regreso a las convocatorias de la Selección Chilena ante la sequía de centrodelanteros. Sin embargo, el segundo máximo artillero histórico de La Roja fue lapidario.

Consultado sobre la opción de volver a vestir la camiseta del “Equipo de Todos”, el oriundo de Renca sepultó las ilusiones de manera tajante: “Está cerrado. Después si juego mal o no hago un gol, me van a matar”, sentenció el atacante.

Cansado de los constantes cuestionamientos que marcaron la última etapa de la Generación Dorada, Vargas pidió que dejen de postularlo y cerró su reflexión con un potente mensaje para el entorno futbolístico: “Déjenme tranquilo en la U. Estoy tranquilo, mucha gente no tiene memoria”, concluyó, dejando en claro que sus últimos años de carrera estarán enfocados exclusivamente en triunfar vestido de azul en el Estadio Nacional.

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