Haití enfrenta a Escocia este sábado 13 de junio en el Estadio Boston (Gillette Stadium) de Foxborough, desde las 21:00 horas de Chile, por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. Ambas selecciones saltarán a la cancha conociendo el resultado de Brasil vs Marruecos, que se juega horas antes en Nueva Jersey.

Es un partido cargado de historia para los dos. Haití disputa apenas su segunda Copa del Mundo y la primera desde Alemania 1974, es decir, 52 años después. Su clasificación se selló con un triunfo 2-0 sobre Nicaragua, en una campaña que lo obligó a jugar sus partidos de local lejos de casa por la crisis que vive el país.

Escocia, en tanto, vuelve a un Mundial después de 28 años y lo hace tras una clasificación dramática: en la última jornada venció 4-2 a Dinamarca con goles de Kieran Tierney y Kenny McLean en el descuento. Con Brasil y Marruecos como favoritos de la zona, el cruce entre haitianos y escoceses es en la práctica un duelo directo por puntos clave, con el cupo de mejores terceros como objetivo más realista para ambos.

¿Qué canal transmite Haití vs Escocia EN VIVO?

El partido del Grupo C del Mundial 2026 será transmitido por TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV de pago: DSports 610/1610

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan Haití vs Escocia?

Haití vs Escocia se juega este sábado 13 de junio a las 21:00 horas de Chile.

Fecha: Sábado 13 de junio de 2026

Hora: 21:00 horas de Chile

Estadio: Boston (Gillette Stadium)

El duelo corresponde a la primera fecha del Grupo C de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver Haití vs Escocia ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente.

¿Dónde ver GRATIS Haití vs Escocia?

Haití vs Escocia no contará con transmisión por TV abierta en Chile, por lo que no estará disponible de forma gratuita. El partido solo se podrá ver por señales y plataformas de pago: DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo C del Mundial 2026?

El Grupo C del Mundial 2026 está integrado por Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.