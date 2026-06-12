Qatar enfrenta a Suiza este sábado 13 de junio en el Estadio Bahía de San Francisco (Levi’s Stadium), desde las 15:00 horas de Chile, por la fase de grupos del Mundial 2026. Al momento de saltar a la cancha, ambos seleccionados ya estarán al tanto del resultado del primer encuentro del Grupo B, que disputarán el día anterior Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Los dos llegan con panoramas opuestos. Suiza acumula tres Mundiales seguidos instalándose en octavos de final (2014, 2018 y 2022), aunque con una espina pendiente: no pasa de esa instancia desde 1954 y en Qatar 2022 se despidió con un duro 6-1 ante Portugal. El debut en Estados Unidos es la primera estación de un camino que pretende llevarla más lejos que nunca en la era moderna.

Qatar, en cambio, busca borrar la peor marca que registra un anfitrión en la historia del torneo. En su Mundial de 2022 perdió los tres partidos que jugó, no sumó puntos y fue el primer organizador eliminado de la competencia. Cuatro años después, el desafío es conseguir su primera alegría mundialista lejos de casa.

¿Qué canal transmite Qatar vs Suiza EN VIVO?

El partido del Grupo B del Mundial 2026 será transmitido por TV abierta, TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta: Chilevisión

TV de pago: DSports 610/1610

Streaming: DGO Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan Qatar vs Suiza?

Qatar vs Suiza se juega este sábado 13 de junio a las 15:00 horas de Chile.

Fecha: Sábado 13 de junio de 2026

Hora: 15:00 horas de Chile

Estadio: Bahía de San Francisco (Levi’s Stadium)

El duelo corresponde a la primera fecha del Grupo B de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver Qatar vs Suiza ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Chilevisión Web

Paramount+

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente. En el caso de Chilevisión Web, la señal estará disponible por la plataforma digital del canal.

¿Dónde ver GRATIS Qatar vs Suiza?

Qatar vs Suiza tendrá transmisión gratuita por Chilevisión.

El partido se podrá ver sin costo por: Chilevisión y Chilevisión Web

Además, estará disponible por señales y plataformas de pago como DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo B del Mundial 2026?

El Grupo B del Mundial 2026 está integrado por Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza.