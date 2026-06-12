Australia enfrenta a Turquía este domingo 14 de junio en el Estadio Vancouver (BC Place), desde las 00:00 horas de Chile, por la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026. Es un cruce inédito en Copas del Mundo y llega con la zona ya en marcha: Estados Unidos y Paraguay, los otros integrantes del grupo, abren la competencia dos días antes en Los Ángeles.

Los dos llegan con argumentos distintos. Australia disputa su sexta participación consecutiva en un Mundial y viene de alcanzar los octavos de final en Qatar 2022. Los Socceroos apuestan a su disciplina táctica y a un recambio profundo, con diecisiete debutantes mundialistas en el plantel.

Turquía, en cambio, vuelve a una Copa del Mundo después de 24 años: no jugaba una desde Corea-Japón 2002, donde sorprendió al mundo con un tercer lugar. Su regreso se selló en el repechaje europeo de marzo y llega encabezada por una generación brillante, con Arda Güler como eje creativo y Kerem Aktürkoğlu como amenaza por la izquierda.

¿Qué canal transmite Australia vs Turquía EN VIVO?

El partido del Grupo D del Mundial 2026 será transmitido por TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV de pago: DSports 610/1610

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan Australia vs Turquía?

Australia vs Turquía se juega este domingo 14 de junio a las 00:00 horas de Chile.

Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Hora: 00:00 horas de Chile

Estadio: Vancouver (BC Place)

El duelo corresponde a la primera fecha del Grupo D de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver Australia vs Turquía ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente.

¿Dónde ver GRATIS Australia vs Turquía?

Australia vs Turquía no contará con transmisión por TV abierta en Chile, por lo que no estará disponible de forma gratuita. El partido solo se podrá ver por señales y plataformas de pago: DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo D del Mundial 2026?

El Grupo D del Mundial 2026 está integrado por Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.