Durante el inicio de la segunda fecha del Mundial 2026, Chile vio el debut de su único colegiado central en campo, Cristián Garay. El árbitro nacional fue el encargado de impartir justicia en el choque entre Canadá y Catar por el Grupo B de la cita mundialista. El que parecía como un juego tranquilo en la previa terminó siendo uno de los más accidentados que se ha jugado desde el inicio de la Copa del Mundo.

En el duelo disputado en el Estadio de Vancouver, la escuadra anfitriona entró en la historia al convertirse en una de las 12 goleadas más abultadas en la historia de la competición. El resultado terminó 6-0 a favor de Canadá sobre Catar, en un encuentro no solamente marcado por los goles, sino que también destacó por dos expulsiones y la primera lesión grave del Mundial 2026.

El accidentado debut de Garay en el Mundial 2026

El primer hecho que marcó la carrera de Garay en citas planetarias fue la roja a Homam El-Amin al minuto 33’. El defensor catarí bajó como último hombre a Tajon Buchanan, y el juez marcó penal con tarjeta amarilla. El VAR llamó al juez nacional para rectificar la decisión, y finalmente Garay se decantó por cobrar tarjeta roja para el defensor y tiro libre para Canadá.

Canadá dominaba el encuentro por 3-0, y en el segundo tiempo se presenció la primera lesión grave en el Mundial 2026. En el minuto 53’, Assim Madibo entró con fuerza sobre la pierna izquierda de Ismaël Koné, quien sufrió una fractura de tibia. El conflicto se formó en mitad de juego por la lesión que provocó el volante catarí, y Cristián Garay controló las acciones al expulsar a Madibo.

Tras las dos expulsiones y la grave lesión sufrida en el segundo tiempo, Cristián Garay tuvo que manejar un encuentro resuelto, ya que Canadá no tuvo problemas para demostrar su superioridad no solamente numérica, sino que también en juego. A pesar de los accidentes, el balance del partido hecho por Garay es positivo, debido a que en los momentos polémicos tuvo mano firme en sus decisiones y cuando tuvo que rectificar fue acorde a la situación.