Datos Clave Debut: Cristian Garay se estrenó en el Mundial 2026 en el duelo entre Canadá y Qatar. Polémica: El árbitro sancionó penal, pero tras llamado del VAR, revirtió el cobro y expulsó a un jugador qatarí. Críticas: Su cobro desató críticas en la transmisión oficial, donde cuestionaron su actuación.

La goleada por 6-0 de Canadá sobre Qatar por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026 contó con presencia chilena, puesto que Cristian Garay debutó como juez principal secundado por Miguel Rocha y José Retamal, mientras que Juan Lara se hizo presente en el VAR.

Sin embargo, la actuación del referato nacional quedó en el centro de la polémica luego que Garay sancionara penal a favor de los locales para luego, con ayuda del VAR, cambiar su decisión y expulsar al futbolista qatarí. Su determinación no solo desató la molestia de los asiáticos, sino que también las críticas de la transmisión oficial.

¿Cuál fue la polémica de Garay en el Mundial 2026?

En el minuto 33 Canadá se aproximó a la portería de Qatar en busca del tres a cero, pero Homan El-Amin bajó a un jugador norteamericano y Cristian Garay no dudó en sancionar penal.

Sin embargo, el VAR llamó al juez, y tras revisar la jugada, decidió revertir el cobro y finalmente expulsó al zaguero por tratarse de una situación manifiesta de gol.

Transmisión del Mundial 2026 explotó contra Garay

La polémica jugada encendió rápidamente el debate en la transmisión oficial, donde cuestionaron el cobro de Cristian Garay. “¡Lo echó! Porque es afuera (…) Yo creo que no es ni falta; está cobrando la falta ahora”, dijo el relator de la señal de DSports.

Por su parte, Rodrigo Castro, comentarista del partido, compartió la apreciación de su compañero. “¡Ah, bueno! Es una locura, yo voy a lo primero y es que no hay falta, pero para nada, no hay falta para nada”, señaló.

“¿Dónde está la falta? ¿Cómo vas a echar a un jugador por esto? Yo voy a lo primero… ¡Pero está lejísimos de lo primero! No hay contacto, ¿acaso no se puede marcar en el fútbol ahora? Un desastre Garay, eh, no hay falta”, concluyó.