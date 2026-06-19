Alemania y Costa de Marfil protagonizarán un duelo de alto impacto en el Grupo E del Mundial 2026, ya que el ganador del encuentro sella su pase a la siguiente fase del certámen. El choque entre Águilas y Elefantes se disputará este sábado 20 de junio a partir de las 16:00 horas en horario chileno. El encuentro se jugará en el Estadio Toronto, ubicado en Canadá.

El choque entre europeos y africanos promete ser de lo más atractivo de la segunda fecha, ya que ambos ganaron en su debut. Alemania goleó 7-1 a Curazao y es líder del Grupo E por diferencia de gol, mientras que Costa de Marfil venció por la mínima a Ecuador. El ganador del cotejo sellará su pase a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

¿Qué canal transmite Alemania vs Costa de Marfil EN VIVO?

El duelo del Grupo E del Mundial 2026 será transmitido por TV Abierta, TV de paga y plataformas de streaming, además de un sitio web que emitirá el choque de manera gratuita.

TV abierta : Chilevisión.

: Chilevisión. TV de pago : DSports 610/1610.

: DSports 610/1610. Streaming : DGO, Disney+ y DAZN.

: DGO, Disney+ y DAZN. Sitio Web: Chilevisión.cl

¿A qué hora juegan Alemania vs Costa de Marfil?

El choque entre Alemania y Costa de Marfil se disputará este sábado 20 de junio a partir de las 16:00 horas en horario chileno. El duelo se jugará en el Estadio Toronto, ubicado en Canadá.

Fecha : 20 de junio.

: 20 de junio. Hora : 14:00 horas de Chile.

: 14:00 horas de Chile. Estadio: Toronto, Canadá.

El enfrentamiento entre Águilas y Elefantes es válido por la segunda fecha del Grupo E de la Copa del Mundo 2026, y podría sellar a un clasificado a los dieciseisavos de final del certámen.

¿Dónde ver Alemania vs Costa de Marfil ONLINE por streaming?

DGO

Disney+

DAZN

¿Dónde ver GRATIS Alemania vs Costa de Marfil?

Para el territorio chileno, el choque entre Alemania y Costa de Marfil contará con transmisión por TV abierta por las pantallas de Chilevisión. Además, tendrá emisión por el sitio web del canal, Chilevisión.cl, donde también se podrá visualizar el enfrentamiento entre europeos y africanos.

¿Cómo está el Grupo E del Mundial 2026?

El Grupo E del Mundial 2026 está integrado por Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao. El duelo correspondiente será entre el líder y el sublíder de la competencia.